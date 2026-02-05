Impulsa Estado manejo forestal sustentable en la Sierra Tarahumara durante 2025

Publicidad - LB2 -

Programas beneficiaron a miles de propietarios y comunidades con inversión ambiental y productiva.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), informó avances significativos en el aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales en la Sierra Tarahumara, como parte de las acciones implementadas durante 2025 para fortalecer el desarrollo forestal y la conservación ambiental.

Las estrategias se ejecutaron mediante el Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable y de Recursos Naturales, enfocado en fomentar prácticas silvícolas responsables, el cultivo forestal y la certificación de buen manejo de los bosques, con una visión de largo plazo para la región serrana.

Durante el año pasado, la Dirección de Desarrollo Forestal ejerció 2.5 millones de pesos en trabajos orientados a mejorar la estructura, distribución y regeneración de los bosques, mediante acciones como podas, preaclareos y aclareos bajo la modalidad de cultivo forestal.

Estas actividades beneficiaron a 4 mil 521 propietarios o poseedores de recursos forestales en los municipios de Balleza, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Maguarichi, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi, fortaleciendo el manejo responsable de las áreas forestales.

De manera adicional, más de 2 mil personas propietarias de terrenos recibieron apoyo para procesos de certificación, ratificación o revalidación de buenas prácticas en el manejo forestal, lo que permite mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector.

La SDR también destacó la producción de un millón de plantas en el vivero “Fernando Foglio Miramontes”, ubicado en la carretera Delicias–Naica, las cuales fueron destinadas a proyectos de restauración ambiental, reconversión productiva y reforestación urbana y suburbana, en beneficio de 37 mil personas.

Con una inversión de 4 millones de pesos, se desarrollaron siete proyectos de restauración de suelos para rehabilitar ecosistemas deteriorados y prevenir la degradación ambiental en municipios ubicados dentro de la microcuenca Situriachi.

Asimismo, mediante proyectos de compensación ambiental, se impulsaron obras de captación y almacenamiento de agua en 20 municipios, con una inversión de 24 millones de pesos, orientadas a restaurar el ciclo hidrológico y fortalecer la captura de carbono, en beneficio de 13 mil 821 integrantes de ejidos y comunidades.

Finalmente, el Gobierno del Estado apoyó tres estudios de interés interinstitucional, impulsados por la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Región de Manejo Silvícola de Guachochi A.C. y el Ejido Cieneguita de la Barranca, con una inversión total de 1.5 millones de pesos, los cuales permitirán fortalecer el conocimiento técnico, analizar mercados forestales, implementar monitoreo ecológico y diseñar estrategias para reducir la deforestación y promover la restauración de los ecosistemas.

