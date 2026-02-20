Imparte SDUE taller anual de poda para fortalecer manejo del arbolado urbano

Publicidad - LB2 -

Capacitan a funcionarios municipales y dependencias estatales en técnicas de poda y mantenimiento sustentable.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) impartió el Taller Anual de Poda de Árboles de Ornato dirigido a funcionarios municipales y personal vinculado al manejo de áreas verdes, con el objetivo de fortalecer la conservación del arbolado urbano en los municipios del estado.

El curso estuvo orientado a responsables de parques y jardines, instituciones educativas, personal de mantenimiento urbano, áreas de Desarrollo Rural y Ecología, así como asociaciones ambientalistas. La capacitación forma parte de la estrategia estatal para mejorar el manejo técnico del arbolado y garantizar su adecuada preservación.

El titular de la dependencia, Gabriel Valdez, informó que este año el Departamento de Forestación y Reforestación de Zonas Urbanas y Suburbanas capacitó a los participantes en clasificación de árboles, principios y tipos de poda, temporadas adecuadas y uso correcto de herramientas de corte.

“Sumado al trabajo de preservar la población arbolada, se han distribuido desde el inicio de la administración más de 150 mil árboles y plantas en distintos municipios”, señaló.

Durante 2023 se entregaron 33 mil 500 ejemplares, de los cuales 2 mil 500 fueron destinados a la capital del estado en beneficio de más de 400 familias. Las restantes 31 mil especies fueron donadas a dependencias, comunidades, organizaciones civiles y comités vecinales.

Valdez explicó que estas acciones forman parte de una política integral orientada a impulsar la forestación, reforestación y el desarrollo agrícola sustentable, en un contexto donde diversas regiones han enfrentado afectaciones por incendios y condiciones climáticas adversas.

Por su parte, Naomi Gutiérrez, responsable del Departamento, indicó que el taller permite reforzar conocimientos técnicos para garantizar un mantenimiento adecuado de las áreas verdes y mejorar la supervivencia del arbolado plantado.

“Esta práctica viene a apoyar a las zonas que han sufrido incendios, ya que gracias a las constantes donaciones que realizamos, sumado a las capacitaciones que lleva a cabo la Dirección de Ecología, es como se revierten las afectaciones”, afirmó.

En esta edición se integró personal de todas las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, planteles del Colegio de Bachilleres, así como representantes de diversas dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Hacienda, Pueblos y Comunidades Indígenas, Desarrollo Humano y Bien Común, Desarrollo Rural, además del Instituto Chihuahuense del Deporte, Pensiones Civiles del Estado y el DIF Estatal.

