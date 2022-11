Gobernadora debe rechazar publicamente las fuerzas armadas: Oscar Avitia

¿Por qué no se ha votado el dictamen de la reforma?, cuestionó el diputado morenista

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Ante la postura que supuestamente sostiene el PAN en el Congreso del Estado, respecto a las tareas de seguridad pública por parte de las fuerzas federales, al rechazar tajantemente su colaboración en el estado, el diputado de Morena Óscar Avitia Arellane, los retó a pedir a la gobernadora manifieste su negativa a las fuerzas armadas.

“Si es verdad, y no es un blof, de que están en contra de que la Guardia Nacional haga labores de seguridad pública, y no lo hagan mediante un exhorto que suben al 5 para las 12, de igual manera lo hagan y exhorten a la gobernadora, para que exponga ante ella comisión bicameral, de que no quieren a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública”.

Recordó que actualmente la problemática de inseguridad y violencia en el estado, es atendida principalmente por las fuerzas armadas y federales, situación de la que el PAN es consciente, por lo que reiteró su reto para que manifiesten de manera pública y ante la federación su rechazo a cube se colabore en las tareas de seguridad.

El diputado dio lectura a la reforma, a fin de aclarar a los ciudadanos el fondo del tema, donde se busca que las fuerzas de seguridad federal siga cooperando en los estados para enfrentar la problemática, en esta ocasión con una regulación jurídica y ordenamientos de transparencia y rendición de cuentas, hecho que no sucedió con el ex presidente Felipe Calderón, que sacó las milicias a las calles sin limitación alguna.

Insistió que la postura y narrativa del PAN en la tribuna del congreso parece falsa y manipuladora, pues aseguró que si en verdad rechazaran la participación de la federación en materia de seguridad, podrían acudir con la mandataria Eugenia Campos Galván para manifestar de manera pública ese rechazo.

“No sé por qué tanto grito, teniendo el suelo tan parejo, vayan con la gobernadora y soliciten ambos, que no quieren la presencia de las fuerzas armadas en el estado de Chihuahua, y nos quitamos de problemas y debates”.

