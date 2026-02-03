Generará frente frío 33 descenso de temperaturas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Protección Civil advierte heladas y posible caída de nieve en la Sierra Tarahumara.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La entrada del frente frío número 33, impulsado por una masa de aire polar, provocará a partir de esta tarde un descenso ligero de temperaturas, con ambiente muy frío a frío por las mañanas y heladas en la Sierra Tarahumara, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes existe probabilidad de caída de aguanieve o nieve en las zonas de mayor altitud de la región serrana, lo que podría generar afectaciones en caminos y comunidades de difícil acceso.

Ante estas condiciones, la CEPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermas, así como evitar el uso de anafres o calefactores de leña en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación. También exhortó a conducir con precaución y resguardar a mascotas y ganado.

Para este miércoles, el sistema frontal favorecerá ambiente muy frío por la mañana con heladas y templado por la tarde, además de vientos con rachas superiores a 45 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Ahumada, Janos, Bocoyna, Guachochi, Parral y Ojinaga.

El jueves se prevé ambiente frío por la mañana y templado por la tarde en la zona serrana, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en Guachochi, Parral, Jiménez y Camargo, así como lluvias aisladas a dispersas en Madera, Bocoyna, Guachochi y Guadalupe y Calvo.

Las temperaturas mínimas continuarán por debajo de los cero grados en diversos puntos de la sierra, con registros de hasta -4 grados centígrados en Balleza, -3 en Temósachic y Bocoyna, y -2 en Guachochi, mientras que en la zona fronteriza y centro del estado se esperan mínimas de entre 1 y 4 grados centígrados.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas, especialmente en comunidades serranas donde las condiciones invernales pueden intensificarse en las próximas horas.

