Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 3, 2026 | 12:18
InicioEstado

Generará frente frío 33 descenso de temperaturas en Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Protección Civil advierte heladas y posible caída de nieve en la Sierra Tarahumara.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La entrada del frente frío número 33, impulsado por una masa de aire polar, provocará a partir de esta tarde un descenso ligero de temperaturas, con ambiente muy frío a frío por las mañanas y heladas en la Sierra Tarahumara, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes existe probabilidad de caída de aguanieve o nieve en las zonas de mayor altitud de la región serrana, lo que podría generar afectaciones en caminos y comunidades de difícil acceso.

- Publicidad - HP1

Ante estas condiciones, la CEPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermas, así como evitar el uso de anafres o calefactores de leña en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación. También exhortó a conducir con precaución y resguardar a mascotas y ganado.

Para este miércoles, el sistema frontal favorecerá ambiente muy frío por la mañana con heladas y templado por la tarde, además de vientos con rachas superiores a 45 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Ahumada, Janos, Bocoyna, Guachochi, Parral y Ojinaga.

El jueves se prevé ambiente frío por la mañana y templado por la tarde en la zona serrana, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en Guachochi, Parral, Jiménez y Camargo, así como lluvias aisladas a dispersas en Madera, Bocoyna, Guachochi y Guadalupe y Calvo.

Las temperaturas mínimas continuarán por debajo de los cero grados en diversos puntos de la sierra, con registros de hasta -4 grados centígrados en Balleza, -3 en Temósachic y Bocoyna, y -2 en Guachochi, mientras que en la zona fronteriza y centro del estado se esperan mínimas de entre 1 y 4 grados centígrados.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones preventivas, especialmente en comunidades serranas donde las condiciones invernales pueden intensificarse en las próximas horas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

México

La Jornada afirma que uno de sus reporteros fue asesinado

Sánchez Íñiguez, de 59 años, estaba desaparecido desde el pasado miércoles. Apenas dos días...
Juárez / El Paso

Abril: “Mes de la participación en el censo”

Formularios del Censo han empezado a llegar a residentes en todo el país, invitan...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.