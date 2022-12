Gastan adultos mayores su pensión en alimentos, medicamentos y servicios 

Una encuesta realizada por Bienestar arroja que de una muestra de más de 100 adultos mayores el 40 por ciento lo emplean en medicamentos, el 24 por ciento en medicamentos y el 23 por ciento en pago de servicios

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) De lunes a sábado, la señora María García, mejor conocía como “Doña Lala”, se despierta de madrugada, junto con su esposo, para preparar guisos, calentar tortillas, sacar la mercancía y comenzar la venta de “burritos” afuera de su casa.

Esta es la forma en la que ellos sobreviven y se mantienen activos, pues saben que no importa la edad, siempre hay que trabajar porque deben de pagar su alimentación, servicios y gastos médicos.

Debido a la precaria condición económica que ella vivió en su niñez nunca pudo concluir su educación primaria, ya que fue huérfana de padre y su mamá tuvo que hacerse cargo de 11 hijos, así que ir a la escuela nunca fue una opción.

Por la falta de estudios nunca pudo obtener un empleo formal, uno donde le dieran Seguro Social, vacaciones y demás prestaciones de ley, por ello, aunque toda su vida ha trabajado, no cuenta con una pensión laboral.

“Yo nunca he trabajado en maquiladora; siempre trabajé en casa, en talleres de costura, pero en maquila no, porque yo no tengo estudios como para que me contrataran, entonces esta ayuda está bien”, ya que hoy cuenta con una pensión por todos esos años de trabajo realizado.

Dijo que ella jamás conoció un programa de gobierno o algún presidente que ayudará a las personas de esta manera, pues siempre se dieron despensas “y yo digo que esto (la pensión para el Bienestar), es mejor, porque las despensas, no a cualquier gente se la dan”.

“Esta ayuda está bien, porque hay mucha gente que sí la necesita de verdad, porque no se puede mover para ir a trabajar o buscar una ayuda”, agregó.

Comentó que en casa utilizan el dinero de la pensión “en la compra de medicamento, ya que mi marido y yo, estamos mal; enfermos no, porque eso es estar tirados en cama, pero necesitamos medicamento y en eso es lo que nos ayuda”.

Con lo que sobra de la adquisición del medicamento se utiliza para la compra de mercancía, porque “a veces nos falta dinero para surtir todo y de ahí mismo también agarramos y de ahí mismo vamos saliendo adelante”.

Relató que la pensión no sólo le ayuda a ella, sino que también existe una derrama económica indirecta, pues “al comprar la mercancía todos trabajamos” ya que otros comerciantes también venden y así se mantienen más fuentes de empleo.

*En Chihuahua hay 281 mil 961 personas que reciben su pensión*

Así como ella, en el estado de Chihuahua 281 mil 961 personas adultas mayores de 65 años son derechohabientes del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, según informó Raúl Enrique Ronquillo Hermosillo, coordinador estatal.

Dio a conocer que de esos casi 300 mil derechohabientes el 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento son hombres, quienes viven en los 67 municipios del estado, sin embargo, debido a la cantidad de habitantes, el 55 por ciento de ellos se encuentran en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Informó que cuando este gobierno entró, sólo se contaba con un padrón de los 119 mil adultos mayores que eran beneficiados y se tenía una derrama económica de mil millones de pesos.

Dio a conocer que este año se destinó 6 mil 513 millones 299 mil 100 pesos en todo el estado para este programa.

*¿En qué utilizan la pensión de las Personas Adultas Mayores?*

Para María Aguirre la pensión que recibe cada bimestre es un apoyo muy importante, porque gracias a esta aportación económica la alacena de su casa está asegurada para ella y todos los miembros de su familia.

Comentó que ella ya está jubilada y comparte su casa con otros familiares, un matrimonio, sus hijos y en ocasiones un familiar más que acude para comer.

Aquí somos varios y todos los días hay que comer, entonces, la pensión ayuda a solventar la alacena y si falta, “porque usted sabe que los hombres comen mucho más”, pues ya se compra más comida, pero el gasto será menor, relató.

Ella es una de las derechohabientes que cada bimestre recibe su Pensión del Programa del Bienestar para el Adulto Mayor de 3 mil 850 pesos, los cuales utiliza para el alimento en su vivienda.

Afirmó que si bien está consciente que puede hacer falta comida para fin de mes, sabe que lo que se gasta ya no será tanto, pues ella aporta una cantidad importante para que el alimento no falta en casa.

De acuerdo a un sondeo que se realizó con 117 derechohabientes de este programa, el primer rubro en lo que utilizan su dinero es de alimentos, en algunos casos, los hijos o personas que auxilian al adulto mayor indican que tienen que comprar suplemento alimenticio, ya que no pueden masticar o preparar el alimento diario.

El segundo rubro, en el cual invierten su pensión es el medicamento, ya que algunos cuentan con servicios de salud, en algunos casos, no tienen los fármacos que necesitan, por ello es necesario administrar la pensión y utilizar el dinero para la compra de lo que haga falta.

El pago de agua, luz, gas es el tercer puesto en el se invierte el dinero, pues consideran que es importante contar con todos esos servicios ya que en la ciudad el clima es muy extremo, por ello no se pueden quedan sin electricidad durante el tiempo de calor o sin gas en tiempo frío.

Además del agua, la cual nunca puede faltar en el hogar para la mejor estancia y comodidad.

En tanto que el rubro de “Diversos” ocupó el cuarto lugar; aquí las personas utilizan su dinero en diferentes necesidades, como lo son gasolina, transporte público, pagar rentas, incluso la compra de pañales para adulto.

Y si el dinero alcanza, “darse un lujo” como lo puede ser la compra de un refresco o alguna golosina para ver la televisión.

El último punto que en el que más utilizan el dinero es en la compra de ropa, ya que consideraron que este es un gasto necesario que se deben dar, no un lujo.

Rubros Alimentos (1) Medicamentos (2) Servicios (3) Diversos (4) Vestido (5)

47 28 27 10 5

Alimento especial adulto mayor Gasolina. Transporte público. Pañales

*Para el 2023 aumenta un 25 por ciento la pensión*

El delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, informó que para el próximo año se espera un aumento del 25 por ciento de en esta pensión, gracias a que se llevará a cabo una bancarización total de los pagos.

Es decir, toda la entrega de recursos se hará a través del Banco del Bienestar y a quienes se les entrega su dinero en mano se les proporcionará a través de una tarjeta de esta misma institución bancaria.

Esto generará un ahorro importante, ya que no se les pagará a los demás bancos por el manejo del dinero, así como tampoco a las empresas de traslado y seguridad del recurso cuando el monto se entrega en efectivo.

Comentó que a partir de enero la pensión llegará a los 4 mil 800 pesos y se espera que para el 2024 la pensión llegue a casi los 6 mil pesos, con lo cual se eleva la calidad de vida de las y los adultos mayores de 65 años.

Comentó que esta pensión no es una dadiva, sino un acto de justicia, ya que quienes hoy reciben este derecho, son personas que siempre trabajaron por el bien del país, hicieron un México fuerte y grande que sobrevive gracias a sus esfuerzo y dedicación.

