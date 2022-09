Francisco Sánchez entregará material a damnificados por las lluvias en Parral

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas anunció la entrega de material de construcción para familias parralenses damnificadas por lluvia.

Chihuahua, Chih (ADN / Adriana Saucedo) .- “No hay rincón de nuestro estado que en este momento no esté siendo devastado por las lluvias. El gobierno populista federal eliminó el fondo para desastres naturales y el gobierno estatal no ha respondido, pero nosotros no dejaremos solos a los chihuahuenses que lo han perdido todo”, puntualizó.

El legislador chihuahuense informó que el próximo sábado 10 de septiembre se levantará el censo de las familias beneficiarias de este apoyo para reconstruir sus hogares.

Asimismo, señaló que extenderán este apoyo a los demás municipios afectados por las lluvias y el desborde de los ríos. Esto aunado al trabajo legislativo para urgir al gobierno federal y estatal los recursos necesarios para auxiliar a las zonas afectadas.