Fortalece SDHyBC atención psicosocial y alcanza a más de 3 mil 400 personas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La estrategia prioriza la salud mental preventiva y el acompañamiento gratuito a población en situación de vulnerabilidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) reforzó durante 2025 las acciones de atención psicosocial preventiva, al brindar talleres y acompañamiento emocional a 3 mil 430 mujeres, niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del estado, como parte de una política pública orientada al bienestar integral.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, señaló que la salud mental se ha consolidado como una prioridad dentro de la administración estatal, lo que ha permitido ampliar servicios gratuitos enfocados en la prevención y en la detección temprana de problemáticas emocionales y sociales.

- Publicidad - HP1

“La salud mental se ha establecido como una prioridad dentro de la administración estatal”, afirmó el funcionario al destacar la relevancia de estas acciones preventivas.

Durante este periodo, la SDHyBC impartió el taller “¿Es difícil ser mujer?”, mediante el cual 77 mujeres en situación de violencia participaron en grupos de apoyo diseñados para compartir experiencias, recibir orientación profesional y generar herramientas que contribuyan a mejorar su entorno personal y familiar.

De manera paralela, 2 mil 464 personas, entre mujeres, niñas, niños y adolescentes, participaron en talleres de acompañamiento psicosocial grupal, enfocados en el fortalecimiento de la autoestima, el autocuidado y la promoción de una cultura de salud mental.

La atención individual también fue un eje central de la estrategia, al brindar apoyo psicológico personalizado a 889 personas, principalmente en contextos de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que enfrenten solas situaciones de crisis emocional o social.

Desde la dependencia se reiteró que los servicios se ofrecen con enfoque profesional, confidencial y gratuito, como parte de una política de cohesión social que busca reducir riesgos psicosociales y fortalecer el tejido comunitario.

Finalmente, la SDHyBC invitó a la población interesada en integrarse a los talleres o recibir atención psicosocial a comunicarse al Área de Atención Psicosocial, al teléfono (614) 429-33-00, extensión 24495, donde personal especializado brinda orientación directa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.