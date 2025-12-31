Movil - LB1A -
    diciembre 31, 2025 | 10:55
    Fortalece Chihuahua la capacitación permanente del sector turístico en 2025

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 2 mil 700 personas participaron en 107 cursos para elevar la calidad del servicio en el estado.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del estado informó que durante 2025 se fortaleció la capacitación permanente del sector turístico, mediante un programa continuo de formación orientado a mejorar la profesionalización del capital humano y la calidad en la prestación de los servicios.

    A lo largo del año se impartieron 107 cursos y acciones formativas, dirigidas a personas que integran la actividad turística en distintas regiones de la entidad, con el objetivo de impulsar buenas prácticas, elevar los estándares de atención al visitante y fortalecer la competitividad de los destinos.

    De acuerdo con la dependencia, 2 mil 705 personas fueron beneficiadas con estas jornadas de capacitación, lo que tuvo un impacto directo en la operación de servicios turísticos y en la experiencia de quienes visitan el estado.

    Las actividades se desarrollaron en Batopilas, Bocoyna (Creel), Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Urique (Divisadero), Guachochi, Jiménez, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Parral y Rosales, lo que permitió una amplia cobertura territorial y el fortalecimiento de capacidades locales.

    Entre los temas abordados destacaron Cultura Turística, Manejo Higiénico de los Alimentos, Calidad en el Servicio de Hospedaje, Anfitriones Turísticos, Preparación de Habitaciones, Recepción y Atención al Huésped, Protocolo del Vino, Servicio en Mesa, Buenas Prácticas de Sustentabilidad, Inglés, Servicio al Cliente, Marketing Digital y Atención a Comensales, entre otros.

    Asimismo, se impartieron dos diplomados para Guías de Turistas, uno en Creel y otro en la ciudad de Chihuahua, los cuales contribuyeron a la formación especializada del personal y al fortalecimiento del turismo en el territorio estatal.

    La Secretaría de Turismo señaló que el programa permanente de capacitación reiniciará actividades en 2026, y que las personas interesadas pueden acudir a la Dirección de Calidad Turística, ubicada en avenida Universidad 2513, colonia San Felipe I Etapa, en la capital del estado, o consultar la oferta disponible a través de las redes sociales oficiales.

    Con estas acciones, la dependencia estatal reafirmó que la capacitación continua es un eje estratégico para mejorar la calidad de los servicios y consolidar a Chihuahua como un destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional.

