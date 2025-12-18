Expresa Arturo Medina respaldo a diputadas por voto libre en el Congreso

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PRI condenó ataques contra Edith Palma y Rosana Díaz tras su ausencia en una votación financiera

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El diputado Arturo Medina Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, manifestó su respaldo a las legisladoras Edith Palma y Rosana Díaz, quienes —dijo— han sido objeto de un linchamiento mediático tras no participar en la votación para autorizar la contratación de un instrumento financiero destinado a inversión pública en la entidad.

El legislador priista señaló que los ataques contra ambas diputadas responden a una estrategia interna dentro de Morena, atribuida a la falta de conducción política de su coordinador parlamentario, a quien acusó de intentar justificar su incapacidad para alinear a su bancada.

“No se puede linchar a quien se atreve a ejercer su libertad. Ahora resulta que, después de no poder garantizar que los votos salieran en el sentido que él quería, hostiga a las legisladoras como si fuera su dueño”.

Medina Aguirre subrayó que las y los diputados cuentan con libertad de criterio y autonomía constitucional para decidir en el ejercicio de su función, por lo que consideró inadmisible cualquier forma de presión, hostigamiento o descalificación por decisiones legislativas individuales.

En su posicionamiento, el coordinador del PRI afirmó que el trasfondo del conflicto es político y económico, al acusar que sectores de Morena pretendían frenar un paquete de inversión pública superior a los 117 mil millones de pesos proyectado para Chihuahua en el próximo año.

“Mientras aplaudieron sin cuestionar un presupuesto federal que maltrata a Chihuahua con gran desprecio, se opusieron irracionalmente a un paquete económico local con grandes bondades para el fortalecimiento de la entidad”.

Finalmente, Medina sostuvo que en Morena se busca imponer una lógica de disciplina acrítica, en la que se sanciona la diversidad de pensamiento, por lo que reiteró su solidaridad con Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes reconoció por ejercer su derecho a decidir con independencia.

