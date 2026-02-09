Expone Oscar Avitia daños estructurales en viviendas de Ciudad Juárez por voladuras de empresa ASPA

Publicidad - LB2 -

Denuncia afectaciones en colonias del poniente, cerca de Camino Real y la Sierra de Juárez, derivadas de operaciones con explosivos desde 2021.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Oscar Avitia Arellanes expuso públicamente los daños estructurales registrados en viviendas del poniente de Ciudad Juárez, los cuales atribuyó a las operaciones de extracción con explosivos realizadas por la empresa Asfaltos y Pavimentos de Juárez (ASPA) en esa zona de la ciudad.

El legislador señaló que las colonias afectadas se localizan principalmente en el área cercana al Camino Real, incluyendo Los Ojitos y asentamientos aledaños a la Sierra de Juárez, donde vecinos han reportado afectaciones recurrentes a sus viviendas como consecuencia de las vibraciones provocadas por las detonaciones.

De acuerdo con Avitia Arellanes, ASPA desarrolla actividades vinculadas a la industria de la construcción, como pavimentación, urbanización y terracerías, y desde finales de 2021 ha realizado voladuras con explosivos para la extracción de materiales pétreos en el poniente de la ciudad.

“Un caso emblemático ocurrió en diciembre de aquel año, cuando una detonación de aproximadamente 125 kilogramos de explosivos generó ondas de choque, dejando consigo daños estructurales en viviendas y otro tipo de edificaciones de la colonia Los Ojitos, así como en áreas aledañas”.

El diputado advirtió que la problemática no ha sido atendida de fondo, ya que las quejas de los vecinos continúan y, en semanas recientes, las vibraciones y estruendos se han vuelto a percibir, afectando la tranquilidad y seguridad de las familias que habitan en la zona.

“No se trata de un incidente aislado, sino de una amenaza recurrente que pone en riesgo la vida de niñas, niños y familias enteras”, afirmó el legislador al señalar la persistencia de las detonaciones.

Como parte de un acuerdo legislativo, Avitia Arellanes planteó exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales para que intervengan en la verificación del manejo de explosivos, la evaluación de riesgos sanitarios, la inspección estructural de viviendas, la supervisión ambiental y el seguimiento legal de posibles denuncias.

Finalmente, el diputado sostuvo que la protección de la vida y el patrimonio de las familias juarenses debe ser prioritaria, subrayando que ninguna actividad económica puede desarrollarse a costa de la seguridad de la población, particularmente en zonas habitacionales expuestas a riesgos recurrentes.

