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Exige diputado Olson a Pérez Cuéllar aclarar ISR retenido en Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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El legislador pidió informar el monto adeudado y regularizar recursos no entregados al SAT.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Carlos Olson exigió al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aclarar la situación del ISR retenido a trabajadores municipales que no ha sido entregado a la autoridad fiscal.

El legislador advirtió que este adeudo tiene implicaciones directas para el municipio, al señalar que los recursos podrían destinarse a áreas prioritarias como seguridad, servicios públicos e infraestructura.

“Ese dinero hace falta en Juárez y termina afectando directamente a la gente”

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Olson subrayó que el Impuesto Sobre la Renta retenido corresponde a los trabajadores, por lo que su retención sin entrega representa una irregularidad que debe ser corregida por la administración municipal.

En ese sentido, presentó un exhorto para que el Gobierno de Juárez informe el monto total adeudado, el periodo en que se generó la omisión y las acciones para su regularización.

El diputado señaló que la transparencia en el manejo de estos recursos es fundamental para garantizar la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento de las finanzas públicas.

El posicionamiento se suma a otros señalamientos recientes en torno a este tema, que han generado debate político sobre la responsabilidad en el manejo de recursos retenidos a trabajadores municipales.

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