Exige diputada atender deficiencias del transporte público en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Magdalena Rentería cuestionó el formato de reunión en el Congreso y pidió discutir a fondo las quejas ciudadanas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena Magdalena Rentería exigió atender las deficiencias del transporte público en Ciudad Juárez y cuestionó el formato de una reunión realizada en el Congreso del Estado para abordar el tema, al considerar que no permitió una discusión profunda sobre los problemas que enfrentan los usuarios.

Durante el encuentro con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, la legisladora señaló que el citatorio de la reunión hacía referencia al acuerdo 2-2024, cuando —según explicó— el procedimiento aplicable era el acuerdo 243-25, que establecía la realización de una comparecencia formal y no únicamente una reunión informativa.

- Publicidad - HP1

Rentería recordó que el resolutivo cuarto de dicho acuerdo contemplaba la realización previa de una mesa técnica para exponer las quejas de ciudadanos, madres de familia, trabajadores y estudiantes que utilizan el transporte público en la frontera.

“Una pregunta de tres minutos rebaja este ejercicio e impide una real discusión de un asunto tan importante. Este ejercicio es un insulto para los juarenses”.

La legisladora subrayó que la problemática del transporte público en Ciudad Juárez no se limita a las rutas troncales, sino que también se relaciona con la falta de rutas alimentadoras que conecten las colonias con el sistema principal.

Explicó que esta situación obliga a muchos usuarios a recurrir a transporte privado o plataformas digitales para acercarse a las estaciones, lo que representa un gasto adicional para las familias.

Rentería señaló que habitantes de colonias como Parajes del Sur, Campanario y Rivera del Bravo han manifestado en repetidas ocasiones su inconformidad por la falta de transporte que conecte sus comunidades con las rutas troncales del sistema.

Asimismo, recordó que vecinos de Rivera del Bravo realizaron protestas en oficinas de gobierno ubicadas en Pueblito Mexicano para exigir soluciones a la falta de servicio.

“Para mí este ejercicio es invisibilizar las protestas de los ciudadanos de Ciudad Juárez”.

Finalmente, la diputada indicó que espera que en futuras reuniones se realicen mesas de trabajo donde autoridades estatales dialoguen directamente con los vecinos, con el objetivo de escuchar de primera mano las problemáticas y buscar soluciones al sistema de transporte en la ciudad.

La legisladora afirmó que desde la bancada de Morena continuarán presentando las inconformidades de la ciudadanía ante el Gobierno del Estado, así como solicitando medidas que permitan mejorar la movilidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.