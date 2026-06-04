Exige Arturo Medina reforzar medidas sanitarias por gusano barrenador

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El legislador pidió una estrategia especial para estados fronterizos tras la detección del primer caso en Texas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, llamó al Gobierno Federal a reforzar de manera inmediata las acciones de prevención y control sanitario ante la confirmación del primer caso de gusano barrenador en Texas.

El legislador advirtió que esta detección eleva el nivel de alerta para la región fronteriza y representa un riesgo para una de las actividades económicas más relevantes de Chihuahua: la ganadería.

“Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad y determinación. Chihuahua ha realizado un enorme esfuerzo para mantener su estatus sanitario y proteger a su ganado”.

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Medina señaló que la aparición del caso en territorio estadounidense confirma que se trata de una problemática internacional que requiere coordinación, vigilancia y respuestas oportunas para evitar afectaciones mayores al sector pecuario.

El coordinador parlamentario recordó que la frontera con Estados Unidos permanece cerrada para la exportación de ganado mexicano desde hace varios meses, situación que ha generado impactos económicos para productores del país, especialmente para ganaderos chihuahuenses.

En ese sentido, pidió implementar una estrategia especial para los estados del norte, con mayor inspección, vigilancia sanitaria y capacidad de reacción ante cualquier riesgo de propagación.

“La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar mayores daños a la ganadería nacional y para recuperar la confianza de los mercados internacionales”.

Medina también solicitó reforzar las medidas de control en la frontera sur del país, al considerarla un punto de riesgo para el ingreso y dispersión de esta plaga.

Finalmente, reconoció el trabajo de productores, asociaciones ganaderas y autoridades locales de Chihuahua, al señalar que han contribuido a mantener al estado como referente nacional en materia sanitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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