Los Fantasmas del Pasado Salen a Defender el Futuro

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Hay fotografías que dicen más que cualquier discurso. Imágenes que, en un solo instante, exhiben contradicciones que meses de estrategia política intentan ocultar.

La aparición conjunta de Vicente Fox y Felipe Calderón en Chihuahua para respaldar a la gobernadora Maru Campos es una de ellas.

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No porque resulte extraño que un partido cierre filas en torno a una de sus principales figuras políticas. Eso es normal. Lo verdaderamente llamativo es quiénes fueron llamados para enviar el mensaje.

Hace apenas unos meses, Acción Nacional hablaba de renovación. Presentaba una nueva imagen, una nueva esencia y una nueva etapa para el partido. El discurso apuntaba hacia el futuro. Hacia nuevos liderazgos, nuevas generaciones y una nueva narrativa capaz de reconectar con la ciudadanía.

Sin embargo, cuando llegó la hora de demostrar esa renovación, el PAN volteó hacia atrás.

Y lo hizo de la manera más evidente posible.

Ahí estaban Vicente Fox y Felipe Calderón, dos expresidentes que marcaron una época para el partido, pero que también representan los gobiernos sobre los cuales el electorado ya emitió su juicio hace años.

La imagen inevitablemente genera preguntas.

Si el PAN ha cambiado tanto como afirma, ¿por qué sus principales símbolos siguen siendo los mismos? Si existe una nueva generación lista para conducir al partido, ¿por qué en los momentos decisivos aparecen los rostros de siempre?

Porque la política tiene algo de memoria y algo de refugio. Cuando llegan las tormentas, los partidos suelen buscar protección en aquello que consideran familiar.

No es un fenómeno exclusivo del PAN. Morena también encuentra una referencia constante en Andrés Manuel López Obrador. La diferencia, sin embargo, es que López Obrador concluyó su mandato con niveles históricos de aprobación y entregó el gobierno a una sucesora de su mismo movimiento mediante una victoria contundente en las urnas.

Fox y Calderón representan una realidad distinta.

Sus gobiernos terminaron con niveles importantes de desgaste político, cuestionamientos y divisiones. De hecho, buena parte de la narrativa que impulsó el crecimiento de Morena durante años se construyó precisamente sobre las críticas a los gobiernos panistas y al modelo político que representaban.

Por eso resulta legítimo preguntarse si la presencia de estas figuras fortalece al PAN o le recuerda a la ciudadanía aquello de lo que intenta desprenderse.

Tal vez para la militancia panista representan experiencia, historia y liderazgo. Tal vez para otros sectores representan una etapa que el país decidió dejar atrás.

Y ahí radica la paradoja.

Mientras el partido habla de futuro, sus símbolos más poderosos siguen estando anclados en el pasado, mientras presume renovación, recurre a los mismos referentes que gobernaron hace décadas.

Mientras intenta construir una nueva identidad, termina refugiándose en la identidad que siempre ha tenido.

Quizá por eso la fotografía resulta tan poderosa. Porque más allá de Maru Campos, más allá del evento y más allá de la coyuntura política del momento, exhibe una realidad difícil de ignorar: los partidos pueden cambiar logotipos, slogans y campañas de comunicación, pero su verdadera esencia suele revelarse en los momentos de presión.

Y cuando el PAN sintió la necesidad de enviar un mensaje de fuerza, no recurrió a su futuro; recurrió a sus fantasmas.

En política el pasado nunca desaparece del todo. Permanece esperando el momento oportuno para regresar al escenario.

Y en Chihuahua, una vez más, los fantasmas del pasado salieron a defender el futuro.

Karina Villegas Activista social, licenciada en Administración de Empresas por el ITCJ y emprendedora con enfoque humano. Cree firmemente en que la participación ciudadana transforma realidades. Desde cada espacio que ocupa, impulsa causas que fortalecen la voz colectiva y la construcción de comunidad con visión solidaria y acción constante. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.