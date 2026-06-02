Impulsan MC, PT y PVEM reforma para modificar integración de los cabildos en Chihuahu

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La iniciativa busca armonizar la legislación estatal con la Constitución federal y fortalecer la representación política en los ayuntamientos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Legisladores y representantes parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma electoral orientada a modificar la integración de los cabildos en los municipios de Chihuahua y fortalecer los mecanismos de representación política.

La propuesta fue impulsada por los diputados Francisco Adrián Sánchez Villegas y Alma Yesenia Portillo Lerma, de Movimiento Ciudadano; la representante parlamentaria del Partido del Trabajo, Irlanda Dominique Márquez Nolasco, acompañada por la dirigente estatal Tania Aguilar Gil; así como por Octavio Javier Borunda Quevedo y América Victoria Aguilar Gil, del Partido Verde Ecologista de México.

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La reforma plantea armonizar la legislación electoral estatal con las disposiciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los ayuntamientos deben integrarse por una Presidencia Municipal, una Sindicatura y hasta quince regidurías.

De aprobarse la iniciativa, los municipios que actualmente superan ese límite tendrían que adecuar la conformación de sus cabildos a los parámetros establecidos en la Constitución federal.

Además, la propuesta incorpora modificaciones relacionadas con la representación proporcional en los ayuntamientos, con el objetivo de ampliar la representación de las fuerzas políticas que participan en los procesos electorales.

Uno de los puntos centrales consiste en permitir que las personas candidatas a las presidencias municipales que no obtengan el triunfo electoral puedan acceder a un espacio dentro del Cabildo a través de la lista de regidurías de representación proporcional.

En concreto, la iniciativa establece que quien encabece una candidatura a la alcaldía, junto con su suplente, pueda ocupar la primera fórmula de la lista de regidores por ese principio.

“El objetivo central es construir cabildos más eficientes, funcionales y representativos”.

Los promoventes señalaron que la reforma busca otorgar mayor certeza jurídica al proceso electoral, fortalecer la pluralidad en los gobiernos municipales y garantizar reglas claras para la integración de los órganos de gobierno local.

Los representantes de MC, PT y PVEM adelantaron que en los próximos días presentarán nuevas iniciativas en materia electoral como parte de una agenda conjunta orientada a revisar diversos aspectos del sistema político y electoral en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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