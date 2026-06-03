Entrega Yesenia Reyes útiles escolares a 41 planteles del Distrito 01

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Los apoyos beneficiarán a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria en Nuevo Casas Grandes.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por el Distrito 01, Yesenia Reyes, encabezó la entrega de paquetes de útiles escolares destinados a 41 instituciones educativas de Nuevo Casas Grandes, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Los apoyos fueron distribuidos entre planteles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, pertenecientes tanto al sistema estatal como federal, con el propósito de fortalecer las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes.

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Durante la jornada, la legisladora destacó la importancia de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes, al considerar que la educación es un factor clave para el bienestar de las familias y el crecimiento de las comunidades.

“Trabajar por la educación es trabajar por el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

Reyes señaló que continuará promoviendo gestiones y programas enfocados en respaldar a la comunidad estudiantil y a las instituciones educativas de la región.

La entrega de materiales escolares busca apoyar a las familias en la preparación del próximo ciclo escolar y facilitar que los estudiantes cuenten con herramientas básicas para su formación académica.

La diputada afirmó que la coordinación con el Gobierno del Estado permite ampliar el alcance de este tipo de apoyos y atender necesidades prioritarias en distintos municipios del noroeste de Chihuahua.

Asimismo, reiteró su compromiso de mantener una relación cercana con directivos, docentes y padres de familia para identificar áreas de oportunidad que contribuyan a mejorar las condiciones educativas en el Distrito 01.

Con estas acciones, la representante local señaló que busca fortalecer el acceso a una educación de calidad y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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