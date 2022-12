Exhorta SSPE a no conducir cuando se consumen bebidas alcohólicas 

De enero a noviembre de 2022 fallecieron en Chihuahua 73 personas; se detuvo a 2 mil 502 por conducir en estado de ebriedad; exhortan a moderar el consumo de alcohol.

Chihuahua, Chih .- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, hace un llamado a la población para que evite conducir luego de consumir bebidas alcohólicas, ya que es una de las principales causas de los accidentes viales.

Según reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más muertes derivadas de accidentes viales.

La dependencia estatal informó que de enero a noviembre del presente año, fueron detenidas un total de 2 mil 502 personas por conducir en estado de ebriedad, siendo los meses de abril con 357 casos y octubre con 387, en los que más conductores ebrios fueron remitidos a las celdas de la Policía Vial.

La SSPE hace un atento llamado a la población para que evite la conducción de vehículos cuando se hayan ingerido bebidas alcohólicas, así como a moderar su consumo, ya que durante la temporada decembrina, tiende a incrementarse.

Se detalló que de enero a noviembre del presente año se registraron 357 accidentes que fueron provocados por personas que conducían en estado de ebriedad, los cuales tuvieron serías consecuencias entre daños materiales y físicos.

En total, en el periodo comprendido de enero a noviembre, 73 personas fallecieron en la entidad a consecuencia de accidentes viales, según los registros de la Subsecretaría de Movilidad, siendo el mes de junio en el que se registró el mayor número de personas fallecidas por este concepto, con 9 incidentes; asimismo dos personas fueron declaradas legalmente como responsables de homicidio imprudencial por esta causa.

Por lo anterior la SSPE reitera el llamado a la población para que no conduzca cuando haya bebido, a fin de evitar no solo las sanciones económicas aplicables por ley, sino lo más importante, para no verse involucrados en accidentes que pueden dejar lesiones e incluso ocasionar la muerte.

