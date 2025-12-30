Exhorta CEPC a extremar precauciones ante bajas temperaturas en próximos días

Publicidad - LB2 -

El frente frío 25 y una masa de aire ártico mantendrán ambiente muy frío, heladas y posibilidad de nieve en la sierra.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó que continuarán las bajas temperaturas en gran parte del estado durante los próximos días, debido al desplazamiento del sistema frontal número 25 y la masa de aire ártico que lo impulsa, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

Para este martes, se prevén heladas en diversas regiones de la zona serrana, con cielo de parcial a mayormente nublado. Los vientos oscilarán entre 5 y 15 kilómetros por hora, con rachas superiores a 25 km/h en municipios del norte, oeste, centro y sureste del estado, además de lluvias aisladas en Guadalupe y Calvo y Balleza.

- Publicidad - HP1

La CEPC indicó que existe probabilidad de caída de aguanieve o nieve en las partes altas de la Sierra Tarahumara durante la madrugada del miércoles, lo que podría afectar caminos rurales y tramos carreteros de la región.

Para el miércoles 31, persistirán condiciones similares, con ambiente de muy frío a frío por la mañana, temperaturas de frescas a templadas por la tarde y heladas en zonas serranas. Se anticipan rachas de viento que podrían superar los 45 km/h en municipios del oeste y centro, como Carichí, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Riva Palacio y la zona de Majalca en Chihuahua capital.

Asimismo, se pronostican precipitaciones pluviales aisladas en municipios del norte, noroeste y la sierra, con posible caída de aguanieve en Bocoyna, Guachochi y Balleza, específicamente en la zona de El Vergel, durante la madrugada del jueves.

Para el 1 de enero de 2026, se mantendrán temperaturas muy frías en la región serrana, con heladas en distintas zonas y cielo parcialmente nublado. Los vientos serán de 10 a 20 km/h, con ráfagas superiores a 45 km/h en regiones del norte, noroeste y centro del estado.

La dependencia estatal advirtió que podrían registrarse lluvias aisladas en municipios como Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Temósachic, Ocampo, Guadalupe y Calvo y El Vergel, con probabilidad de aguanieve durante la madrugada del viernes.

Ante este panorama, la CEPC recomendó abrigarse adecuadamente por capas, proteger a niñas, niños y personas adultas mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos oficiales, además de conducir con precaución por la posible presencia de niebla, pavimento resbaladizo o hielo en carreteras.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.