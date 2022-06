Aventar la pelota o lavarse las manos ante la realidad que se vive es una irresponsabilidad, aseguró.

Chihuahua, Chih,(ADN/Adriana Saucedo).- Ante los hechos violentos que se han presentado en el estado de Chihuahua durante las últimas semanas, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, manifestó que el Gobierno del Estado debe aceptar su responsabilidad compartida con la Federación y los municipios.

Luego de que actores ligados a Acción Nacional y funcionarios estatales “se lavaran las manos” sobre la responsabilidad que tiene la autoridad local en materia de seguridad pública y en conjunto responsabilizaran al Gobierno de México de la descomposición que se vive en Chihuahua, el legislador manifestó que la seguridad de los chihuahuenses es responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Es lamentable la actitud asumida por varios diputados panistas, entre ellos la presidenta de la mesa directiva, Georgina Bujanda, el coordinador de la fracción, Mario Vázquez y el diputado Gabriel García Cantúa, quienes ante la masacre en un restaurante en Juárez, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Urique o el hallazgo de varios cadáveres localizados en una mina en Aquiles Serdán, pretendan culpar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador e, infructuosamente, intenten blindar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de una responsabilidad que debe ser compartida entre los tres niveles de gobierno”, enfatizó Estrada Sotelo.

Explicó que el diseño de las estrategias de seguridad es una tarea conjunta, ya que en las mesas para la construcción de la paz participan elementos de las tres esferas de gobierno y particularmente en el estado de Chihuahua esas mesas las encabeza la gobernadora.

“Por eso insisto en que la inseguridad no se resuelve aventando la pelotita, cuando se tiene que cumplir un mandato, asumamos nuestra responsabilidad, asumámosla y paguemos los costos. Esas actitudes de deslinde no le ayudan a la gobernadora, y no traen beneficio alguno para los chihuahuenses ante el reclamo de mayor seguridad en nuestras calles”, expresó.

En este sentido, consideró que quienes se expresaron en el sentido antes descrito exhiben una falta de ética al intentar culpar únicamente al gobierno federal ante la opinión pública, cuando el estado, entre la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública cuentan con cerca de 9 mil plazas (6,494 FGE y 2,414 SSPE, incluyendo agentes, ministerios públicos y personal administrativo), mientras que la Guardia Nacional cuenta con 2,700 elementos en la entidad.

“Lamentablemente, de acuerdo con testimonios de las autoridades locales y lugareños, los agentes estatales están ausentes en la zona serrana, son elementos de la Guardia Nacional y las policías municipales las que están presentes en esas regiones cuando debería haber acciones conjuntas», dijo.

Agregó que la responsabilidad es compartida y las estrategias deben ser diseñadas y ejecutadas entre todos. «Nosotros no vamos a entrar a decir que es solo de la gobernadora, o del fiscal y el secretario de seguridad pública, los responsables somos todos”, recalcó.