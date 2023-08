Espuria la presidencia del Congreso del Estado: Diputados de MORENA

Publicidad - LB2 -

Morena vota en contra del PRIAN por convicción y constitucionalidad, no es una cuestión personal es una cuestión de principios: Cuauhtémoc Estrada y Oscar Castrejón

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) El diputado Cuauhtémoc Estrada y el diputado Oscar Castrejón indicaron que el Grupo Parlamentario de Morena votó en contra de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado por razones de convicción y constitucionalidad, y dejaron claro que no es una cuestión personal.

Los diputados dieron a conocer que la propuesta de Morena para la presidencia del Congreso fue la Diputada Ilse América García Soto, sin embargo, la mesa directiva del tercer periodo legislativo recaerá sobre Adriana Terrazas, de nuevo, la bancada de morena deja claro que esta es una decisión anti constitucional del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

“Repetirán sin convicción, en una lectura fría y sin corazón, manejados por las ambiciones personales y el deseo de protagonismo. Ambiciones personales que han llevado a negociar con los grupos de poder, traicionando al pueblo y a todos los ideales que representan. Esto señoras y señores, aunque suban después a rasgarse las vestiduras alejando falacias e insultos inexistentes es el principio de las dictaduras. Los servidores públicos que están a punto de elegirse atentarán en el simple acto de prestarse a esta farsa contra la Constitución misma” destacó en su uso de la voz la propia Diputada Ilse América García Soto.

“No cederemos en lo mínimo, y podrán manipular el Congreso, y no me refiero a que rompieron la ley, sino que hay personal de recurso humanos que no deberían estar aquí, y me pregunto ¿Qué no hay trabajo? ¿Qué hacen aquí? Todo el personal, todos los recursos los utilizan de manera incorrecta, vamos a resistir, ya conocieron nuestro lado amable pero como lo dejar, sin titubeos sin zigzaguear, seguiremos. Porque lo que nunca van a tener es la razón, y nunca van a estar del lado correcto de la historia. Esta mesa directiva es una mesa espuria” destacó el Diputado Benjamín Carrera

“Quiero entender la bondad demócrata del PRI o PAN de poner a una presidenta de morena, aunque haya profundas diferencias, y hasta distorsionando la ley para poder sostener un acuerdo. Dicen que sus acciones son soberanas, pero son ilegítimas y dictatoriales, con el firme propósito de defender los caprichos del ejecutivo, no son legítimos y no son democráticos, revisen el diario de los debates y revisen como hablan los panistas, como se refieren del Presidenta y no podemos ser cómplices de estas bribonadas” argumentó el Diputado Oscar Avitia

Por su parte el Diputado Gustavo de la Rosa, cuestionó el actuar del PRI al dejar a un lado sus últimos puestos de poder y decisión, “Lo que más me sorprende es que el PRI haya renunciado a su derecho ya que tenían propuestas que mercan presidir la mesa directiva y me sorprende hasta donde llego la presión que obliga a Noel que lea el dictamen. Yo respeto su decisión.”

