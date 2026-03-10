Envía Congreso de Chihuahua iniciativa para fortalecer inversión municipal en infraestructura escolar

Publicidad - LB2 -

Propuesta busca permitir que ayuntamientos destinen recursos propios para mejorar planteles educativos.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua envió al Congreso de la Unión una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer la participación de los municipios en la mejora de la infraestructura y el equipamiento de escuelas públicas.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, y expuesto por la diputada Nancy Frías Frías, quien destacó que garantizar el derecho a la educación implica no solo el acceso al sistema educativo, sino también contar con instalaciones seguras, funcionales y adecuadas para el aprendizaje.

La legisladora señaló que la infraestructura educativa es un elemento fundamental para asegurar una educación de calidad, por lo que resulta indispensable la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para mejorar las condiciones de los planteles.

Con la iniciativa se plantea que los municipios puedan destinar recursos presupuestales y celebrar convenios para fortalecer la educación pública en su territorio, colaborando con la Federación y los gobiernos estatales en la ampliación de infraestructura y equipamiento escolar.

El documento también establece que las acciones municipales tendrán carácter complementario, por lo que no sustituirán las responsabilidades constitucionales de la Federación y los estados en materia educativa.

Asimismo, se destaca que los gobiernos municipales tienen una cercanía directa con la comunidad educativa, lo que les permite identificar con mayor precisión las necesidades de los planteles, desde deficiencias en infraestructura hasta carencias en servicios básicos o equipamiento.

La iniciativa propone reformar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer la posibilidad de que los municipios participen con recursos propios en el fortalecimiento de la educación pública.

De igual forma, plantea adicionar un párrafo al artículo 116 de la Ley General de Educación, con el fin de establecer que los ayuntamientos podrán invertir en infraestructura escolar y equipamiento de planteles mediante mecanismos de coordinación con autoridades educativas estatales y federales.

La propuesta enviada al Congreso de la Unión fue presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

