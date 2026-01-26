Entrega Memo Ramírez apoyos alimentarios y cobijas a familias de Parral por frío

Publicidad - LB2 -

El presidente del Congreso recorrió colonias del Distrito 21 para apoyar a sectores vulnerables ante las bajas temperaturas.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local por el Distrito 21 y presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, realizó un recorrido por diversas colonias de Parral para entregar apoyos alimentarios y cobijas a familias afectadas por las bajas temperaturas, derivadas del actual temporal invernal.

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Tierra y Libertad, Palmilla y El Quijote, donde el legislador sostuvo encuentros directos con vecinas y vecinos, como parte de una estrategia de cercanía orientada a atender de manera inmediata a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Ramírez explicó que el objetivo de estos apoyos es acompañar a las familias durante la temporada de frío, especialmente a aquellas que carecen de los recursos necesarios para afrontar las bajas temperaturas que se han intensificado en la región.

“En estos días de frío, lo más importante es estar presentes con la gente, acompañarles y sumar esfuerzos para que ninguna familia enfrente sola esta temporada”, expresó.

El presidente del Congreso del Estado subrayó que el trabajo en territorio permite conocer de primera mano las necesidades reales de la población, lo que facilita la gestión de apoyos y la atención puntual de problemáticas sociales en el Distrito 21.

Finalmente, Guillermo “Memo” Ramírez reiteró que continuará recorriendo las colonias de Parral, impulsando acciones solidarias y fortaleciendo el vínculo entre la representación legislativa y la ciudadanía, particularmente en contextos de emergencia climática.

