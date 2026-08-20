Entrega Estado obras carreteras, aulas y apoyos en Cuauhtémoc y Bachíniva

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La administración estatal informó inversiones en infraestructura carretera, educativa, comunitaria y de rehabilitación física.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó obras y apoyos en los municipios de Cuauhtémoc y Bachíniva, como parte de una gira institucional para presentar resultados en infraestructura carretera, educativa, comunitaria y de atención social.

Durante la jornada fueron entregados los tramos carreteros Álvaro Obregón-Soto Máynez, La Quemada-Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón-Ojo de la Yegua, obras que representaron una inversión cercana a los 900 millones de pesos y que beneficiarán directamente a 216 mil personas.

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El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, acudió en representación de la gobernadora Maru Campos y detalló que, solo desde esa dependencia, el Gobierno del Estado ha destinado más de 1,539 millones de pesos en obras de infraestructura en Cuauhtémoc.

“Una región con vocación agrícola, ganadera, industrial, comercial, marcada con una carretera en buenas condiciones, incide directamente en la actividad productiva y en la vida cotidiana de las familias”, explicó.

El alcalde Humberto Pérez destacó que estas obras no solo representan mejores carreteras, sino también oportunidades para fortalecer la movilidad, la actividad productiva y el desarrollo regional.

Como parte de las actividades en Cuauhtémoc, el titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa, Luis Iván Ortega, entregó nuevas aulas y baños en el Jardín de Niños 10 de Mayo, además de mobiliario y útiles escolares.

En el mismo plantel también se inició la construcción de dos salones más, proyecto que contempla una inversión superior a 2 millones de pesos y que se prevé concluir en un plazo aproximado de cuatro meses.

En el Centro de Rehabilitación Integral de Cuauhtémoc, la directora del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, encabezó la entrega de cuatro prótesis de pierna a igual número de beneficiarios, con quienes dialogó sobre el impacto de estos apoyos en su movilidad, economía y calidad de vida.

“Estamos aquí para acompañarlos a recibir estas prótesis, porque nos da muchísimo gusto que tengan la oportunidad de, en otras condiciones, rehacer su vida después de un accidente o de alguna enfermedad”, indicó.

El Gobierno del Estado informó que Chihuahua cuenta con 81 Unidades Básicas de Rehabilitación, un Centro de Rehabilitación Física en Ciudad Juárez, un Centro de Rehabilitación y Educación Especial en la capital y el CRI Cuauhtémoc. Estos dos últimos espacios cuentan además con fábrica de prótesis hechas a medida.

Posteriormente, en Bachíniva se dio arranque a tres obras: la ampliación del Comedor Comunitario Escolar CecyTech, la rehabilitación del puente vehicular en la localidad de Abraham González y la restauración del estadio de beisbol.

El coordinador de Desarrollo Municipal, Jorge Puentes, señaló que estas acciones buscan impulsar el desarrollo de los municipios y atender necesidades prioritarias de las comunidades.

Durante la jornada también se llevó a Bachíniva la Feria de la Salud del Gobierno del Estado, mientras que el programa NutriChihuahua distribuyó despensas y realizó registros para que más personas puedan acceder a este apoyo en fechas posteriores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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