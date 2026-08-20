Entrega Educación acuerdos de incorporación y RVOE a planteles particulares en Chihuahua

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La Secretaría de Educación y Deporte informó que 43 instituciones fueron beneficiadas con trámites de validez oficial.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte entregó Acuerdos de Incorporación y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a planteles particulares de la entidad, como parte de los procesos de regularización y certeza jurídica para instituciones educativas.

El acto protocolario fue encabezado por el titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, a través del Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte, fueron beneficiados 43 planteles particulares que solicitaron la incorporación de niveles escolares, la adición de planes de estudio, así como cambios de domicilio o de titularidad.

Gutiérrez Dávila destacó que este proceso permite otorgar plena certeza jurídica a las escuelas para desarrollar sus proyectos educativos dentro del marco legal correspondiente.

El funcionario señaló que la entrega de estos documentos también garantiza a las familias y al alumnado que los estudios cursados en dichas instituciones cuentan con respaldo formal y reconocimiento oficial.

Durante su intervención, el secretario reconoció la visión y el esfuerzo de quienes invierten en la formación de nuevas generaciones en Chihuahua, e invitó a los planteles particulares a mantener una gestión responsable.

La jefa del Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar, Fátima Baeza Baeza, explicó que la entrega fue resultado del trabajo coordinado con las áreas académicas, luego de la emisión de dictámenes favorables sobre planes de estudio e instalaciones.

La funcionaria subrayó que el proceso cumplió con los requisitos establecidos en la Ley General de Educación, la Ley Estatal de Educación y los Acuerdos Secretariales aplicables para los niveles Básico, Medio Superior y Superior.

Con la entrega de los acuerdos y reconocimientos, la Secretaría de Educación y Deporte busca fortalecer la operación regular de instituciones particulares y brindar mayor seguridad a estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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