Celebra Maru Campos inversión de Pegatron por 330 mdd en Ciudad Juárez

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La ampliación contempla una nueva planta especializada y la generación de mil empleos de alto valor entre 2026 y 2029.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos celebró el anuncio de ampliación de operaciones de la empresa taiwanesa Pegatron Corporation en Ciudad Juárez, mediante una inversión de 330 millones de dólares.

El proyecto contempla la instalación de una nueva planta especializada en la frontera, con la que se prevé la generación de mil empleos de alto valor y el fortalecimiento de la industria electrónica en Chihuahua.

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De acuerdo con la información presentada, la inversión se desarrollará durante el periodo 2026-2029 y estará enfocada en la fabricación de componentes electrónicos para electromovilidad y tecnología destinada a centros de datos.

La mandataria estatal señaló que este tipo de proyectos refuerzan la posición de Chihuahua como punto estratégico en la ruta de los semiconductores y en las cadenas globales de suministro vinculadas a la manufactura avanzada.

Campos destacó que la entidad mantiene liderazgo nacional en la producción de dispositivos electrónicos, al concentrar cerca de la mitad de los circuitos producidos en el país. Además, señaló que más de 185 mil chihuahuenses trabajan en esta industria y 21 mil jóvenes estudian carreras relacionadas con el sector.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, acompañó a Kun Ling Yang, director ejecutivo de Pegatron México, en el anuncio de la ampliación.

“La decisión de Pegatron de seguir creciendo en Ciudad Juárez es muestra de la confianza que existe en Chihuahua y en lo que podemos construir juntos”, afirmó Fernández Gamboa.

El funcionario estatal sostuvo que la inversión representa más capacidad productiva, empleos especializados y una apuesta de largo plazo por el talento local y por las industrias que están transformando la economía del estado.

El Gobierno del Estado destacó que la ampliación de Pegatron también fortalece la presencia de empresas taiwanesas en Chihuahua y consolida a Ciudad Juárez como un punto estratégico para la manufactura avanzada.

La administración estatal sostuvo que mantendrá condiciones de estabilidad y acompañamiento institucional para atraer nuevas inversiones que impulsen la generación de empleo y la competitividad industrial en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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