Acción Nacional solicitó mesas de trabajo con periodistas para evaluar fondo de seguridad social.

Chihuahua, Chih (ADN/ Adriana Saucedo) .- El diputado Gabriel García Cantú, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua (GPPAN), se pronunció por buscar alternativas y políticas públicas que garanticen los derechos laborales del gremio periodístico en el estado.

Luego de la propuesta de Morena de destinar una partida del presupuesto estatal para otorgar financiamiento hipotecario a periodistas, el diputado indicó que lejos de beneficiar al gremio lo coloca en un punto más de vulnerabilidad frente a las autoridades.

Aseguró que el libre ejercicio de la prensa se puede ver vulnerado con esta medida, por lo que el GPPAN pugna por garantizar la libertad de expresión, muy contrario al clima de linchamiento político en que se encuentra el ejercicio periodístico en nuestro país, linchamiento encabezado por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, factor que propicia la violencia en contra del gremio.

“Con los antecedentes establecidos es que refiero que es indispensable que un planteamiento tan importante no sea realizado de una manera simplista, sin fundamento jurídico y sin previsión presupuestal suficiente”, dijo.

Por otro lado, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles propuso la realización de mesas de trabajo con el gremio periodístico para la atención de sus necesidades en prestaciones laborales.

La propuesta fue como respuesta al exhorto de Morena para reasignar presupuesto de Comunicación Social de Gobierno del Estado a créditos de vivienda para los periodistas.

Las mesas tendrían el objetivo de profundizar en el tema para crear entre todos una propuesta sólida a la que anteceda una reforma legal y presupuestaria, puesto que actualmente los recursos estatales ya están etiquetados para su aplicación.

“Sacaremos las mejores fórmulas reales que soporten a los periodistas que tienen derechos no cubiertos en función de la libertad de expresión (…) no es suficiente con lanzar una propuesta al aire que no tiene pies ni cabeza y que no ha sido dialogada con el gremio”, aseveró Mario Vázquez.

Consideró que el actual exhorto fue hecho al aire y sin consultar a los representantes del gremio, por lo que llamó a que se realicen estas mesas con la participación de periodistas y comunicadores para que sus opiniones permitan enriquecer y garantizar tanto sus derechos laborales como la libertad de expresión y el libre ejercicio de su labor.