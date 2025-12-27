Entrega Estado 221 escrituras a familias de 15 municipios de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El programa Juntos escrituramos tu vivienda otorga certeza jurídica y fortalece la seguridad patrimonial de hogares en distintas regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua entregó 221 escrituras de propiedad a beneficiarios de 39 fraccionamientos ubicados en 15 municipios, como parte del programa “Juntos escrituramos tu vivienda”, operado a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI).

La entrega de estos documentos representa un avance en la regularización patrimonial de familias chihuahuenses, al brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la vivienda, condición clave para la estabilidad familiar y el acceso a otros derechos asociados a la propiedad.

El director general de COESVI, José Antonio Chávez Rodríguez, señaló que el impacto del programa va más allá del aspecto administrativo, al incidir directamente en la tranquilidad y el futuro de las familias beneficiadas.

“Cada escritura entregada representa la historia de una familia que hoy puede dormir con la certeza de que su hogar le pertenece. Detrás de cada documento hay años de esfuerzo, trabajo y esperanza”.

Las acciones del programa se desplegaron en los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Jiménez, Madera, Matachí, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral, Saucillo y Villa Ahumada, lo que refleja un alcance territorial amplio en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con la información oficial, “Juntos escrituramos tu vivienda” busca reducir los costos del proceso de escrituración, uno de los principales obstáculos para que familias de bajos y medianos ingresos puedan regularizar su patrimonio.

Este esquema también tiene como finalidad fortalecer el arraigo comunitario, al otorgar seguridad legal sobre la vivienda y generar condiciones más sólidas para el desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.

La regularización de la tenencia de la tierra y la vivienda ha sido identificada por autoridades estatales como un componente estratégico para mejorar la calidad de vida, disminuir conflictos legales y consolidar el patrimonio familiar en Chihuahua.

