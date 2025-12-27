Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 27, 2025 | 13:11
    InicioEstado

    Entrega Estado 221 escrituras a familias de 15 municipios de Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El programa Juntos escrituramos tu vivienda otorga certeza jurídica y fortalece la seguridad patrimonial de hogares en distintas regiones del estado.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua entregó 221 escrituras de propiedad a beneficiarios de 39 fraccionamientos ubicados en 15 municipios, como parte del programa “Juntos escrituramos tu vivienda”, operado a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI).

    La entrega de estos documentos representa un avance en la regularización patrimonial de familias chihuahuenses, al brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la vivienda, condición clave para la estabilidad familiar y el acceso a otros derechos asociados a la propiedad.

    - Publicidad - HP1

    El director general de COESVI, José Antonio Chávez Rodríguez, señaló que el impacto del programa va más allá del aspecto administrativo, al incidir directamente en la tranquilidad y el futuro de las familias beneficiadas.

    “Cada escritura entregada representa la historia de una familia que hoy puede dormir con la certeza de que su hogar le pertenece. Detrás de cada documento hay años de esfuerzo, trabajo y esperanza”.

    Las acciones del programa se desplegaron en los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Jiménez, Madera, Matachí, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral, Saucillo y Villa Ahumada, lo que refleja un alcance territorial amplio en distintas regiones de la entidad.

    De acuerdo con la información oficial, “Juntos escrituramos tu vivienda” busca reducir los costos del proceso de escrituración, uno de los principales obstáculos para que familias de bajos y medianos ingresos puedan regularizar su patrimonio.

    Este esquema también tiene como finalidad fortalecer el arraigo comunitario, al otorgar seguridad legal sobre la vivienda y generar condiciones más sólidas para el desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.

    La regularización de la tenencia de la tierra y la vivienda ha sido identificada por autoridades estatales como un componente estratégico para mejorar la calidad de vida, disminuir conflictos legales y consolidar el patrimonio familiar en Chihuahua.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Reconocen a 123 docentes en Homenaje al Magisterio del subsistema federalizado en Ciudad Juárez

    ¡Orgulloso de homenajear a los docentes del subsistema federalizado en Ciudad Juárez! Son los verdaderos arquitectos del futuro #Educación #MagisterioJuárez #SNTE #SEyD.
    Juárez / El Paso

    Se pronostica 30 por ciento de probabilidad de lluvia

    La Dirección General de Protección Civil del municipio, con base en informes del Servicio...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.