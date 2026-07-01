Entrega Estado 20 estaciones meteorológicas para fortalecer el monitoreo climático

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La inversión supera un millón de pesos y busca mejorar la planeación agropecuaria y la gestión del agua en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) inició la entrega de 20 estaciones meteorológicas automáticas que serán instaladas en distintos municipios del estado, con una inversión superior al millón de pesos para fortalecer el monitoreo climático en las principales zonas agrícolas y ganaderas.

Los equipos serán entregados en comodato a ayuntamientos, asociaciones de productores y ganaderos, módulos y distritos de riego, así como a campos agrícolas, cuyos responsables estarán a cargo de su instalación, resguardo y mantenimiento.

“La finalidad es contar con datos precisos y oportunos que apoyen la planeación de las actividades agropecuarias, el manejo eficiente del recurso hídrico y la toma de decisiones ante las condiciones climáticas que enfrenta Chihuahua”, explicó Alan García Carrasco, jefe del Departamento del Uso Sustentable del Agua de la SDR.

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La información generada por las estaciones será recibida y analizada por el área de Análisis de Datos Estadísticos del Centro Estatal de Manejo del Fuego, donde especialistas procesarán variables meteorológicas para apoyar la toma de decisiones en el sector agropecuario.

Las estaciones registrarán indicadores como temperatura, precipitación, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación solar y otras variables atmosféricas, con el objetivo de contar con información en tiempo real que fortalezca la gestión del agua, la prevención de riesgos y la planeación de las actividades productivas.

La primera estación ya fue instalada en San Francisco de Conchos, cerca de la presa La Boquilla, y se prevé que las 20 unidades queden operando antes de concluir julio para aprovechar la actual temporada de lluvias.

Los equipos serán distribuidos en Cusihuiriachi, Casas Grandes, Buenaventura, Rosales, San Francisco de Conchos, Meoqui, Delicias, Saucillo, Camargo, Janos, López, Guerrero, Julimes, Ojinaga, Chihuahua, Valle de Zaragoza, Cuauhtémoc y Naica, considerados puntos estratégicos para el monitoreo climático en la entidad.