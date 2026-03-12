Entrega DIF Estatal prótesis, órtesis y aparatos funcionales a personas con discapacidad

Publicidad - LB2 -

El programa de rehabilitación ha beneficiado a cerca de 100 personas en lo que va del año en distintas regiones del estado.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El DIF Estatal informó que continúa con la entrega de prótesis, órtesis y aparatos funcionales como parte de sus acciones para fortalecer la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Chihuahua.

A través de este programa, la institución produce mensualmente un promedio de nueve prótesis y 20 órtesis, las cuales son elaboradas en los talleres especializados ubicados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Chihuahua capital y en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Ciudad Cuauhtémoc.

De acuerdo con la dependencia, en lo que va del año cerca de 100 personas han recibido prótesis de manera gratuita, tras un proceso que incluye evaluaciones médicas, ajustes y terapias especializadas.

Las órtesis también se elaboran de manera personalizada de acuerdo con las necesidades de cada usuario, y en estos casos los beneficiarios cubren únicamente una cuota simbólica de recuperación.

Recientemente, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, junto con el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza Rodríguez, encabezaron una entrega de dos prótesis, ocho órtesis, un andador y una silla de ruedas a personas con distintas discapacidades.

“La inclusión no es un discurso: es una necesidad vital y un derecho que fortalece a toda nuestra comunidad”.

Además de estos dispositivos, el DIF Estatal distribuye sillas de ruedas estándar, PCI y PCA, bastones de cuatro puntos, andadores, lentes y auxiliares auditivos, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de los beneficiarios.

La convocatoria para solicitar alguno de estos apoyos permanece abierta durante el presente mes. Las personas interesadas pueden acudir al CREE en Chihuahua capital, al CRI de Cuauhtémoc o al Centro de Rehabilitación Integral Física en Ciudad Juárez.

En el resto del estado, la gestión de estos apoyos también puede realizarse a través de los sistemas DIF municipales.

De acuerdo con la institución, Chihuahua cuenta con una red de 77 Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en todos sus municipios, infraestructura que permite brindar cobertura estatal en servicios de rehabilitación y acompañamiento integral a personas con discapacidad.

