Entrega DIF Estatal equipamiento para comedores en Ojinaga y Buenaventura

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El apoyo permitirá preparar alimentos calientes para niñas, niños y familias usuarias de espacios escolares y comunitarios.

Ojinaga, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, entregó equipamiento para cocinas, comedores escolares y espacios comunitarios en los municipios de Ojinaga y Buenaventura.

De acuerdo con la dependencia estatal, los apoyos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la preparación de alimentos calientes para niñas, niños y familias que acuden diariamente a estos espacios.

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En Ojinaga, el Centro de Atención Múltiple número 3 recibió mobiliario y enseres con una inversión superior a 178 mil pesos, lo que permitirá mejorar la elaboración de alimentos en beneficio de 78 personas.

En Buenaventura, el Centro Comunitario “Rincón Recompensa a una Bella Vida” también recibió equipamiento por más de 178 mil pesos, con el objetivo de atender diariamente a 40 personas mediante la preparación de alimentos calientes.

La entrega forma parte del programa NutriChihuahua, mediante el cual el DIF Estatal ha equipado más de 400 comedores y cocinas escolares y comunitarias en distintos municipios del estado.

La dependencia informó que estas acciones continuarán durante la semana con entregas programadas en Janos, Balleza y Guachochi, como parte de la estrategia de apoyo alimentario en comunidades escolares y espacios de atención social.

En Ojinaga participaron la presidenta municipal, Lucy Marrufo; el síndico José de Jesús García; la directora del CAM 3, Irma Lorena Oliver Sandoval, y Alejandra Núñez, en representación de la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón.

En Buenaventura estuvieron presentes el presidente municipal Rogelio Pacheco; la presidenta del DIF Municipal, Liliana Amaro, y el coordinador del Programa de Desayunos Escolares del DIF Estatal, Humberto Nieto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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