Invita Estado a segunda Feria de Salud Visual en Pueblito Mexicano

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La jornada se realizará del 9 al 11 de septiembre, con examen de la vista y armazón por una cuota de recuperación de 150 pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, invitó a la ciudadanía a participar en la segunda edición de la Feria de Salud Visual.

La jornada se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

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El servicio está dirigido a personas a partir de los 14 años e incluye examen de la vista y armazón, con una cuota de recuperación de 150 pesos para quienes requieran acceder a esta atención.

Carlos Ortiz, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que la segunda edición responde a la alta demanda registrada durante la jornada anterior, en la que algunas personas no alcanzaron a recibir atención.

Durante la feria también se instalarán módulos de la Secretaría de Salud, con servicios de gerontología, pruebas de detección y asesoría para promover una vejez saludable, así como aplicación del esquema básico de vacunación.

Las personas asistentes también podrán realizar trámites de afiliación a MediChihuahua, como parte de los servicios complementarios que se ofrecerán durante los tres días de actividad.

El Club de Leones Juárez Flor del Desierto A.C. otorgará cortesías para estudios básicos de laboratorio en Salud Digna, dirigidas a personas que lo requieran y que presenten su receta médica.

La dinámica consistirá en una valoración mediante examen de la vista para determinar la graduación necesaria y, posteriormente, las y los asistentes podrán elegir el armazón que mejor se adapte a sus necesidades.

En la edición anterior, de acuerdo con la información estatal, se entregaron más de mil 200 lentes y se otorgaron 200 cortesías para estudios de laboratorio.

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