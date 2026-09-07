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Prevé Protección Civil calor y lluvias con actividad eléctrica en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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La CEPC informó que se esperan temperaturas de hasta 38 grados, además de precipitaciones en zonas serranas y del suroeste.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este inicio de semana se prevén condiciones de cálidas a muy calurosas en distintas regiones del estado, así como vientos y lluvias con actividad eléctrica.

De acuerdo con la dependencia estatal, estas condiciones se relacionan con la presencia de una circulación anticiclónica, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, asociado al monzón mexicano.

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Las temperaturas más altas se esperan en Ojinaga, con hasta 38 grados centígrados, y en Ciudad Juárez, donde el pronóstico marca una máxima de 37 grados.

También se estiman valores de 34 grados en Janos, Delicias, Camargo y Chínipas; 33 grados en Chihuahua capital y Jiménez; 29 en Parral; 28 en Temósachic; 27 en Cuauhtémoc, y 26 grados en Madera.

En la región serrana, la CEPC prevé temperaturas más moderadas, con máximas de 24 grados en Bocoyna, 22 en Guachochi y 21 grados en Balleza.

El pronóstico contempla lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en las zonas noroeste, oeste y suroeste del estado, principalmente en municipios de la Sierra Tarahumara y regiones cercanas.

Entre los municipios con posibilidad de precipitaciones se encuentran Madera, Temósachic, Moris, Uruachi, Chínipas, Guachochi, Batopilas, Carichí, Balleza, Guazapares, Urique, Morelos y Guadalupe y Calvo.

La autoridad estatal exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en zonas donde las lluvias puedan presentarse acompañadas de actividad eléctrica, vientos o incremento en escurrimientos.

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