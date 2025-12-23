Encabeza Maru Campos brindis navideño con su gabinete estatal

Publicidad - LB2 -

La gobernadora exhortó a redoblar esfuerzos en 2026 y reconoció el trabajo de su equipo en favor de los chihuahuenses.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó el tradicional brindis navideño con integrantes de su gabinete, realizado en Palacio de Gobierno, donde expresó sus mejores deseos por la Nochebuena y agradeció el trabajo realizado por las distintas dependencias estatales.

Durante su mensaje, la mandataria estatal reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los funcionarios, a quienes exhortó a mantener el compromiso y redoblar esfuerzos durante el próximo año, con el objetivo de continuar atendiendo las necesidades de la población de Chihuahua.

“Agradezco el trabajo realizado y los invito a seguir dando lo mejor de sí por el bien de los chihuahuenses”, expresó.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Rojo, donde Maru Campos destacó la importancia de la coordinación y la atención puntual a las demandas ciudadanas, como parte de la responsabilidad que tiene el Gobierno del Estado con la sociedad.

La gobernadora subrayó que el trabajo conjunto ha sido clave para enfrentar los retos actuales y reiteró la necesidad de mantener una administración cercana y sensible a las problemáticas sociales.

Finalmente, deseó a sus colaboradores una Feliz Navidad, así como salud y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentarán durante 2026, en beneficio de las y los chihuahuenses.

