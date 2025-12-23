Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 23, 2025 | 18:47
    InicioEstado

    Encabeza Maru Campos brindis navideño con su gabinete estatal

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La gobernadora exhortó a redoblar esfuerzos en 2026 y reconoció el trabajo de su equipo en favor de los chihuahuenses.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó el tradicional brindis navideño con integrantes de su gabinete, realizado en Palacio de Gobierno, donde expresó sus mejores deseos por la Nochebuena y agradeció el trabajo realizado por las distintas dependencias estatales.

    Durante su mensaje, la mandataria estatal reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los funcionarios, a quienes exhortó a mantener el compromiso y redoblar esfuerzos durante el próximo año, con el objetivo de continuar atendiendo las necesidades de la población de Chihuahua.

    - Publicidad - HP1

    “Agradezco el trabajo realizado y los invito a seguir dando lo mejor de sí por el bien de los chihuahuenses”, expresó.

    El encuentro se llevó a cabo en el Salón Rojo, donde Maru Campos destacó la importancia de la coordinación y la atención puntual a las demandas ciudadanas, como parte de la responsabilidad que tiene el Gobierno del Estado con la sociedad.

    La gobernadora subrayó que el trabajo conjunto ha sido clave para enfrentar los retos actuales y reiteró la necesidad de mantener una administración cercana y sensible a las problemáticas sociales.

    Finalmente, deseó a sus colaboradores una Feliz Navidad, así como salud y fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentarán durante 2026, en beneficio de las y los chihuahuenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Explota horno de pintura de BRP

    La operación de la planta ha suspendido labores hasta nuevo aviso. Ciudad Juárez, Chih. -...
    Orbe

    Reestructura Walmart su presencia en EE.UU. mientras acelera expansión en México con una tienda diaria en 2025

    La cadena planea cerrar tiendas en cinco estados norteamericanos, pero abrir 365 nuevas sucursales...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.