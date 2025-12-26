Emite Protección Civil aviso preventivo por descenso de temperaturas en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Frente frío 24 y masa de aire ártico podrían generar heladas, fuertes vientos y nieve en la sierra y región fronteriza.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población ante el marcado descenso de temperaturas que se prevé para gran parte del estado de Chihuahua durante los próximos días, derivado del ingreso del frente frío número 24.

De acuerdo con la dependencia, este sistema frontal ingresará durante el fin de semana por el noroeste del país y, al interactuar con una masa de aire ártico, podría generar condiciones para la caída de nieve y aguanieve, principalmente en la Sierra Tarahumara y en la región fronteriza.

Para el sábado 27 de diciembre, se pronostica un cielo despejado a parcialmente nublado, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, aunque con rachas que podrían superar los 45 km/h en diversas zonas del estado.

En tanto, para el domingo 28 de diciembre se anticipan temperaturas muy frías con presencia de heladas, especialmente en municipios de la región serrana. Los vientos se mantendrán entre 5 y 15 km/h, con rachas superiores a los 55 km/h en el norte y noroeste de la entidad.

Estas condiciones podrían provocar tolvaneras en municipios como Ciudad Juárez, Ascensión, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Manuel Benavides, lo que representa un riesgo adicional para la circulación vehicular.

Durante la madrugada del lunes 29 de diciembre, se prevén lluvias aisladas en municipios como Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Ocampo, Bocoyna y Guachochi.

La CEPC advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de aguanieve en las partes altas de la sierra, particularmente en Madera, Bocoyna y Guachochi, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los 0 grados centígrados.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, proteger a grupos vulnerables, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atenta a los avisos oficiales conforme evolucionen las condiciones meteorológicas en la entidad.

