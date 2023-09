Eliminan requisito de la Cartilla liberada para convertirse en guardias de la SSPC

Publicidad - LB2 -

Del 4 al 5 de septiembre se lleva a cabo la preselección de candidatos en la delegación estatal de Bienestar_

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Hoy comenzó la preselección de hombres y mujeres que desean formar parte del Servicio de Protección Federal en Chihuahua capital en las oficinas de la Delegación Estatal de Bienestar, ubicada en Av. Pacheco 1205, Col. Obrera.

La reclutadora Maura Rosas, quien es la encargada del reclutamiento en Chihuahua explicó que se eliminó este requisito por un acuerdo logrado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), toda vez que muchos interesados no contaban con ello.

El Servicio de Protección Federal, explicó, es una institución que lleva 14 años activa que se dedica al resguardo de instalaciones del Gobierno Federal y ofrece la vacante de guardia de seguridad en Chihuahua debido a que en la entidad ofrece muchos servicios.

Custodian migración, fiscalías, judicaturas, delegaciones del Issste y Bancos del Bienestar, este último es el que tiene mayor demanda, destacó que como guardias se encargan únicamente del resguardad las instalación no enfrentan al crimen organizado como la Guardia Nacional.

El perfil que buscan, informó, son hombres y mujeres de 18 a 65 años con buen estado de salud física y mental y disponibilidad de cambiar de residencia a cualquier parte de la República Mexicana, ya que aunque se busca cubrir las plazas en Chihuahua, el servicio que prestan es federal y pueden desempeñarlo en cualquier otra parte de la República Mexicana.

Deberán contar con secundaria concluida como mínimo, además de una estatura de 1.50 metros, en el caso de las mujeres de y de 1.60 metros, en los hombres, no estar suspendido o inhabilitado para ejercer un cargo público y no tener tatuajes visibles que no se cubran con el uniforme.

El SSPC ofrece las siguientes prestaciones: sueldo mensual neto de 11 mil 164 pesos, seguro de protección médica por riesgo, seguro de vida, seguridad social por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), crédito hipotecario por su Fondo de la Vivienda (Fovissste), prima vacacional, vales de despensa a fin de año, licencia de maternidad y paternidad, certificaciones en seguridad y viáticos cubiertos en caso de movilidad.

Mañana martes 5 de septiembre continúa la recepción de solicitudes para las personas interesadas en la Av. Pacheco 1205, Col. Obrera en un horario de 9:00 a 15.00 horas.

Asimismo, el miércoles 6 de septiembre en Hidalgo del Parral se recibirán en la Biblioteca del Instituto Tecnológico, en Av. Tecnológico, 33850, y el jueves 7 en las oficinas de Bienestar en Guachochi, ubicadas en Calle Felipe Ángeles y Pascual Orozco, Col. Centro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en las tres sedes.

Los interesados deben acudir con la siguiente documentación:

• Certificado médico de cualquier institución pública o privada.

• Acta de nacimiento.

• Comprobante de estudios.

• Comprobante de domicilio no mayor a 60 días.

• Cartilla liberada para hombres mayores de 40 años.

• Currículum no mayor a tres hojas(o solicitud de empleo).

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Identificación oficial, que puede ser INE o pasaporte y seis referencias que incluyan nombre, dirección y teléfono en una hoja tamaño carta.

