Distribuye Estado más de 17 toneladas de alimentos a familias vulnerables en Ocampo, Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua apoya a 900 familias de Ocampo con 17 toneladas de grano, buscando mitigar la inseguridad alimentaria en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una reciente jornada de apoyo social, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, realizó la entrega de más de 17 toneladas de grano a cerca de 900 familias en el municipio de Ocampo.

Este esfuerzo se enfoca en proporcionar ayuda a comunidades que enfrentan altos niveles de vulnerabilidad, poniendo de relieve la preocupación por la seguridad alimentaria en una región que ha sido históricamente marcada por desafíos socioeconómicos.

El evento tuvo lugar en un contexto crítico, dado que muchas de estas comunidades, incluyendo Ocampo, Huajumar, Cahuisori, y otras localidades aledañas, han sufrido los efectos de la sequía y la desnutrición, problemas acentuados por el rezago social. Durante esta séptima entrega, se distribuyeron 17.4 toneladas de alimentos, de las cuales 13.2 fueron de maíz y 4.2 de frijol, dos productos fundamentales en la dieta de los tarahumaras, quienes han cultivado estos granos por generaciones.

El programa, que se lleva a cabo bajo la coordinación del DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), no solo busca mitigar la inseguridad alimentaria, sino que también aborda de manera integral los problemas de desnutrición infantil y rezago social. Este enfoque multidimensional es vital en un estado donde las condiciones geográficas y económicas a menudo imposibilitan a las comunidades mantener un acceso constante y adecuado a alimentos nutritivos.

Durante el evento, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, enfatizó el compromiso del Gobierno del Estado con estas comunidades. Su mensaje se centró en que el apoyo alimentario es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Este tipo de iniciativas son cruciales en un estado donde las desigualdades son evidentes, y donde los programas de asistencia social tienen un impacto palpable en la vida diaria de los ciudadanos.

Asimismo, Enrique Rascón Carrillo, secretario de la SPyCI, destacó la importancia de fortalecer a las comunidades indígenas y rurales a través de acciones que garanticen su acceso a recursos básicos. La participación de figuras locales, como el presidente municipal de Ocampo, Rafael Solís Martínez, y otros líderes comunitarios, subraya la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la comunidad en la lucha por mejorar las condiciones de vida en la región.

Es importante mencionar que la Sierra Tarahumara no solo es un espacio geográfico, sino también un ámbito cultural donde los pueblos indígenas juegan un papel fundamental. Las estrategias que se adoptan deben ser sensibles a este legado cultural, buscando no solo la asistencia inmediata, sino también la promoción de un desarrollo sostenible que respete las tradiciones y la identidad de sus habitantes. La continuidad y el futuro de estas iniciativas dependen de un compromiso genuino que trascienda el corto plazo, asegurando así que las comunidades no solo sobrevivan, sino que también prosperen.

La labor que realiza el Gobierno del Estado en este contexto se debe observar como parte de un esfuerzo más amplio en pro de la equidad y la justicia social. A medida que las condiciones económicas y climáticas continúan planteando retos para las comunidades serranas, iniciativas como “Juntos por la Sierra Tarahumara” se vuelven cada vez más relevantes para la construcción de un futuro donde todos los chihuahuenses tengan acceso a una vida digna.

