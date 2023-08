Diputados de Morena promoverán defensa jurídica a la educación pública para la entrega de los Libros de Texto Gratuitos

Publicidad - LB2 -

“Los libros de texto gratuitos son un derecho que se ha conquistado y no podemos perderlos ni aceptar posiciones retrógradas, prácticamente de la edad media”: Cuauhtémoc Estrada.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Ante la intentona de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de privar a las y los niños de Chihuahua de recibir sus Libros de Texto Gratuitos, y la violación constitucional que esto representa, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado anunció que asesorarán a los padres de familia que busquen blindar a sus hijos de este agravio contra la educación pública.

En rueda de prensa, los diputados invitaron a los chihuahuenses en todo el territorio estatal a defender este derecho a la educación, el cual pretende ser vulnerado por la autoridad estatal, la cual no tiene jurisdicción para retener o destruir los Libros de Texto Gratuitos, por lo que ayudarán a los chihuahuenses a promover amparos, demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada explicó que estos instrumentos jurídicos se realizarán de forma gratuita, para que los padres de familia no tengan que pagar por un abogado o un grupo jurídico, por lo que invitó a acercarse con todos los diputados de morena en el Congreso del Estado o a través de las plataformas y redes sociales para iniciaron el proceso.

“Hay padres de familia que quieren tener el acceso por parte de sus hijos, a los Libros de Texto Gratuitos, no es correcto que por una decisión unilateral como la de la gobernadora, en el sentido de que no hará la distribución de los libros, no es una decisión correcta porque al final a los que afecta es a las y los estudiantes”.

El diputado Óscar Avitia, explicó que la oposición ha utilizado algunos ejemplos para descalificar los libros, sin embargo estos carecen de sustento, porque al revisar los supuestos errores se puede encontrar que no es como se exponen por parte de la oposición, por lo que detalló que se trata de ejemplos fuera del contexto del contenido educativo, como en el tema de una sistema solar que ha sido utilizado para criticar los libros, sin embargo no se trata de un análisis del sistema solar, sino del contenido de las infografías, pues más delante se expone el tema del sistema solar a detalle.

El diputado Óscar Castrejón explicó que la defensa estrictamente jurídica establece las garantías para el derecho al acceso a la educación pública, por lo que los amparos tienen toda la fuerza legal para que sean ganados, al recordar que se trata de un derecho humano, en el que el Gobierno de México está obligado a garantizar una educación laica y gratuita, y dentro de esta gratuidad se encuentran los Libros de Texto Gratuitos; indicó que jurídicamente se garantiza el derecho, sin embargo recordó que el Poder Judicial se encuentra envuelto en corrupción y en ocasiones trabajan por intereses políticos.

