Destinó Estado más de 80 mdp para el sector agrícola

En 2023 se destinaron más de 80 millones de pesos para beneficiar a 14 mil 581 agricultores, con subsidios en insumos que les permiten incrementar su productividad.

Chihuahua, Chih .- Gracias a los insumos que el Gobierno del Estado facilita como parte de su estrategia de impulso al campo chihuahuense, agricultores como Domingo Portillo, habitante de la localidad Benito Juárez, en Namiquipa, reciben un apoyo que impacta positivamente y de forma directa en la estabilidad de su economía y la de sus familias.

En el año 2023, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), a través de su Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura, destinó más de 80 millones de pesos para beneficiar a un total de 14 mil 581 productores.

Lo anterior, a través de apoyos y un subsidio del 50 por ciento en la adquisición de fertilizante, mejorador de suelo y semillas de avena, sorgo, alfalfa y frijol, para incrementar la productividad, sustentabilidad y producción del sector primario.

Para Domingo esta ayuda representa un respaldo fundamental que favorece no solamente a quienes la reciben de manera directa, sino a todos los chihuahuenses que forman parte de este ciclo productivo, incluyendo a los consumidores.

“Yo me sostengo del campo, es mi economía y la de mi familia para llevar comida no nada más a mi mesa, a muchas mesas. Si fuéramos a comprar directo los insumos no sería costeable, porque los precios para nosotros no son favorables”, explicó.

Expresó su agradecimiento a la gobernadora Maru Campos y a su equipo de trabajo, que este año le favorecieron con fertilizantes y semillas de avena para impulsar sus cultivos, al igual que los de cientos de productores en toda la entidad.

“Pienso que el Gobierno del Estado está haciendo las cosas bien. Se les ve el empuje de ver por su gente, por su estado y por sus productores. Si ven por sus productores, Chihuahua va a estar bien con alimentos y económicamente”, aseguró.

Con este y otros programas, la Administración estatal refrenda su compromiso con el sector agropecuario de la región, de continuar con las acciones de atención al campo, a fin de garantizar el bienestar de las familias, e impulsar la producción y la economía local.

