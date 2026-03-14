Destacan estudiantes chihuahuenses en Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026

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Proyectos de nivel medio superior y superior obtuvieron reconocimientos; uno representará a México en la feria internacional Regeneron ISEF en Arizona.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Estudiantes del estado de Chihuahua obtuvieron diversos reconocimientos durante su participación en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (Femeci), considerada el evento más importante de ciencia juvenil en el país y realizada en San Carlos, Sonora.

Durante la competencia, jóvenes de nivel medio superior y superior presentaron proyectos en áreas como ciencias ambientales, ciencias básicas, ingenierías, medicina y ciencias de la salud, sistemas informáticos y ciencias sociales.

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Entre los resultados más destacados se encuentra el proyecto “Biopelículas funcionales con harina de manzana adicionadas con hongos benéficos para aplicación agrícola”, desarrollado por estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) 90 de Ciudad Cuauhtémoc, el cual obtuvo el segundo lugar en la categoría de Agroindustria y Alimentos en el nivel medio superior.

Gracias a este reconocimiento, el equipo representará a México en la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, que se realizará en Phoenix, Arizona, considerada la competencia preuniversitaria de ciencia y tecnología más importante a nivel mundial.

Otros proyectos chihuahuenses también lograron posiciones destacadas, como “Preservación anatómica mediante técnicas de plastinación e inyección-corrosión”, presentado por estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 1, que obtuvo el segundo lugar en la categoría de Medicina y Salud en nivel medio superior.

Asimismo, el proyecto “Asistente vehicular de control y prevención de accidentes”, desarrollado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, obtuvo el tercer lugar en la categoría de Sistemas Informáticos en el nivel superior.

El director general del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Javier Turati Muñoz, destacó que estos resultados reflejan el talento, la creatividad y el compromiso de las y los jóvenes chihuahuenses con la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

“Estos resultados reflejan el talento, creatividad y compromiso de los jóvenes chihuahuenses con la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

El funcionario señaló que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico continuará impulsando el ecosistema estatal de ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de fortalecer las vocaciones científicas y ampliar la participación estudiantil en proyectos de investigación con impacto nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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