Destaca Rosana Díaz impacto del aumento al salario mínimo en el bienestar familiar

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena afirmó que el ajuste salarial fortalece el poder adquisitivo y la dignificación del trabajo, especialmente en la frontera norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por Morena, Rosana Díaz, celebró la entrada en vigor del incremento al salario mínimo, al considerar que representa un avance tangible en la dignificación del trabajo y en el bienestar de las familias trabajadoras en México.

La legisladora destacó que el aumento del 13 por ciento al salario mínimo general y del 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte forma parte de una política de recuperación salarial impulsada desde 2018, cuyo objetivo central ha sido mejorar el poder adquisitivo de la población ocupada.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la diputada, esta estrategia ha contribuido a que millones de personas logren superar condiciones de pobreza, al fortalecer los ingresos laborales y reducir la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica.

Díaz subrayó que el ajuste salarial se inscribe en el denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual mantiene como eje que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas trabajadoras y sus familias.

“Desde el Congreso del Estado seguiremos respaldando políticas públicas que pongan al pueblo en el centro y fortalezcan la justicia social”.

La legisladora señaló que, desde el ámbito estatal, se continuará acompañando y respaldando iniciativas que refuercen la justicia social y el desarrollo económico, particularmente en regiones fronterizas como Ciudad Juárez, donde el salario mínimo tiene un impacto directo en la dinámica laboral y productiva.

El incremento al salario mínimo, añadió, se consolida como uno de los principales instrumentos de política social del actual modelo económico, al priorizar el ingreso de los trabajadores como base para el crecimiento y la estabilidad social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.