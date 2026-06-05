Destaca Memo Ramírez fortaleza sanitaria de Chihuahua ante crisis por gusano barrenador

Publicidad - LB2 -

El presidente del Congreso afirmó que los protocolos aplicados en la entidad han permitido mantener la confianza de los mercados y proteger la ganadería estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, destacó que Chihuahua cuenta con algunos de los controles sanitarios más estrictos y reconocidos del país, en medio de las afectaciones que enfrenta el sector ganadero por las restricciones a la exportación relacionadas con la presencia del gusano barrenador.

El legislador señaló que la situación actual pone de manifiesto la relevancia de mantener esquemas permanentes de prevención, vigilancia y trazabilidad del ganado, aspectos en los que, aseguró, la entidad ha logrado consolidarse como referente nacional gracias al trabajo coordinado entre productores, autoridades y organismos ganaderos.

“Hoy queda claro que Chihuahua hizo la tarea. Nuestro estado ha mantenido protocolos sanitarios rigurosos que han permitido proteger la ganadería y conservar la confianza de los mercados más exigentes. La prevención sí funciona y hoy estamos viendo los resultados”.

- Publicidad - HP1

Ramírez sostuvo que la contingencia debe analizarse con base en criterios técnicos y considerando las diferencias existentes entre las entidades que han cumplido con los estándares zoosanitarios más elevados.

De acuerdo con el legislador, la presencia del gusano barrenador ha evidenciado la importancia de conservar medidas sanitarias sólidas y permanentes, particularmente en estados con una alta vocación ganadera y una estrecha relación comercial con mercados internacionales.

Asimismo, expresó su respaldo a las gestiones encaminadas a restablecer la normalidad en las exportaciones de ganado y reducir las consecuencias económicas que enfrentan miles de familias cuya actividad productiva depende del sector pecuario.

“Cuando se habla de sanidad animal, Chihuahua no improvisa. Chihuahua previene, vigila y cumple. Hoy más que nunca debemos defender el trabajo de nuestros ganaderos”.

Finalmente, reiteró que el campo chihuahuense requiere respaldo institucional y decisiones sustentadas en evidencia científica, con el objetivo de preservar la competitividad de la ganadería estatal y fortalecer las condiciones que permitan mantener abiertos los mercados de exportación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.