Destaca Cuauhtémoc Estrada crecimiento histórico de Juárez y urge mayor inversión pública

El diputado de Morena advierte rezagos en infraestructura y servicios ante la expansión acelerada de la ciudad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, destacó el crecimiento acelerado e histórico de Ciudad Juárez y advirtió la necesidad de incrementar la inversión pública para atender los rezagos acumulados en infraestructura y servicios básicos.

El legislador hizo referencia a un análisis histórico del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que documenta la expansión territorial de la ciudad desde 1856 hasta 2025, material que evidencia cómo Juárez pasó de ser un asentamiento reducido a convertirse en una de las urbes más grandes del país.

“Ciudad Juárez creció de manera impresionante en muy poco tiempo. De 1856 a 1930 era apenas un punto; hoy es una de las ciudades más grandes del país”.

Estrada Sotelo explicó que el crecimiento urbano puede observarse por décadas, al identificar cómo colonias que hoy forman parte del núcleo urbano comenzaron como asentamientos aislados, y cómo a partir de las décadas de 1960 y 1970 la expansión territorial se aceleró de manera significativa.

El diputado señaló que este desarrollo estuvo impulsado por la llegada constante de población de distintos estados del país y del extranjero, lo que dio forma a una ciudad con una fuerte vocación productiva y un carácter social diverso, que hoy es clave para la economía regional y nacional.

No obstante, subrayó que el crecimiento demográfico y territorial no fue acompañado de manera proporcional por inversión pública, lo que derivó en rezagos acumulados en rubros como infraestructura urbana, servicios públicos, escuelas, pavimentación y equipamiento.

“El tamaño de Juárez implica retos enormes. Se quedó un atraso importante en infraestructura, servicios y equipamiento urbano”.

Ante este escenario, el coordinador de Morena insistió en que Ciudad Juárez debe ser una prioridad presupuestal, al considerar que su dimensión poblacional y económica exige una asignación de recursos acorde a sus necesidades actuales y futuras.

Finalmente, Estrada Sotelo invitó a la ciudadanía a conocer el trabajo del IMIP, al considerar que el análisis histórico de la ciudad permite comprender la magnitud de su crecimiento y la urgencia de atender sus retos con visión de largo plazo y responsabilidad pública.

