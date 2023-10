Despejan camino para la distribución de libros de texto tras la intención de retirar amparos

Publicidad - LB2 -

La Asociación Estatal de Padres de Familia retira su último amparo contra la entrega de libros de texto. Este movimiento permite el regreso a clases y la reanudación de la distribución de materiales educativos.



Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una acción que marca un punto de inflexión en el conflicto educativo local, la Asociación Estatal de Padres de Familia manifestó su intención de retirar su último amparo contra la entrega de libros de texto, identificado como amparo 2018/2023. Esta decisión podría abrir la puerta para la reanudación de clases y la entrega de libros, actividades que habían quedado en suspenso debido a varios juicios de amparo.

Sin embargo, maestras y maestros habían anunciado la suspensión de clases hasta que se resolviera el problema de la distribución de libros. Según fuentes, habían tres amparos en total: dos presentados por asociaciones y uno más por un padre de familia. La retirada de este último amparo por parte de la Asociación Estatal de Padres de Familia deja el camino libre para normalizar las actividades escolares.

El abogado Gabriel Vidaña comunicó que desistieron del amparo 1723/2023, argumentando que las palabras de la gobernadora María Eugenia Campos «hicieron eco» en él. Vidaña subrayó que la principal preocupación en este momento debe ser la continuidad de la educación de los niños y niñas.

Esta decisión llega después de que los maestros expresaran que no regresarían a las aulas hasta que las bodegas de libros de texto gratuito se abrieran y comenzara su distribución. Al parecer, la firmeza de la decisión del magisterio, que no del SNTE que solo se montó en la iniciativa magisterial, para no regresar a clases en el nivel básico, llevó a la asociación a retirar su amparo.

Con este nuevo escenario, la comunidad educativa espera que la distribución de libros se reactive a la brevedad y que las clases puedan reanudarse con normalidad. Es un paso significativo hacia la resolución del conflicto que ha afectado tanto a padres como a docentes y, lo más importante, a los estudiantes.

Ahora, tanto padres como maestros y autoridades educativas tendrán que trabajar de manera conjunta para asegurar que el regreso a clases se realice de forma segura y efectiva, poniendo siempre en primer lugar el bienestar y la educación de los niños y niñas.