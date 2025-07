Denuncia Alma Portillo violaciones al derecho humano al agua en Parral

Publicidad - LB2 -

La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, expresó su preocupación por la situación del suministro de agua en Parral, donde cientos de familias enfrentan una grave crisis.

Parral, Chih (ADN/Staff) .- La legisladora calificó como “criminal” la decisión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, encabezada por Arturo Gaytán, de priorizar la entrega de agua a través de pipas solo a quienes estén al corriente en sus pagos. Esta medida ha sido considerada una violación al derecho humano al agua, reconocido internacionalmente.

Portillo reprobó la política que condiciona el acceso al agua al cumplimiento de obligaciones económicas, ignorando las realidades sociales y económicas de muchas familias en la región. En su declaración, subrayó que el agua es un derecho fundamental que no debería estar supeditado a pagos, especialmente en un contexto donde la escasez de este recurso es evidente.

De acuerdo con informes periodísticos, los usuarios que soliciten una pipa de agua deberán presentar el folio de su recibo, el cual será verificado para asegurarse de que no existan adeudos. Aquellos que no estén al corriente en sus pagos serán excluidos del servicio, lo que, según la diputada, representa un grave atentado a los derechos humanos. Además, mencionó que la dependencia realiza cobros por un servicio que no se está proporcionando adecuadamente.

Portillo enfatizó que la situación en Parral es crítica y que la falta de voluntad de la Junta Municipal para garantizar el acceso al agua ha llevado a muchas familias a vivir en condiciones desesperadas. Hizo un llamado a las autoridades para que busquen soluciones efectivas y exploren nuevas fuentes de agua, además de abordar los problemas de fugas y la falta de infraestructura que agravan la crisis.

La legisladora también se comprometió a seguir defendiendo a las familias que no reciben el mínimo vital de agua, que se estima en 50 litros por persona. Para ello, ha iniciado procesos de amparo que han comenzado a dar resultados, permitiendo que algunas familias accedan al agua para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, Portillo recalcó que esta situación no debería resolverse a través de la vía jurídica, ya que el acceso al agua es un derecho fundamental que debe ser garantizado por las autoridades.

Finalmente, la diputada concluyó su intervención reiterando la necesidad urgente de un cambio en la política de suministro de agua en Parral, instando a las autoridades a actuar con responsabilidad y a priorizar el bienestar de la población sobre las consideraciones económicas.

