Luis Villalobos: Donde me pongan, gano

“Donde me pongan ganó” dijo el empresario Luis Villalobos Máynez, Coordinador Regional del Frente 4T de Morena, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para buscar un cargo de elección popular de cara a los comicios del 2024.

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – Las esferas políticas de la región resuenan con el nombre de Luis Villalobos Máynez, Coordinador Regional del Frente 4T de Morena, especialmente cuando se trata de las futuras elecciones de 2024. Su declarada confianza en alcanzar una victoria electoral refleja una ambición respaldada por un notable historial en varios frentes.

Villalobos no es ajeno a la vida pública y social, siendo un activo participante en organismos empresariales, clubes sociales y patronatos. Su labor en estos ámbitos ha cimentado una base sólida de seguidores, lo que refleja en la base de datos de 5 mil simpatizantes de Morena que ha mencionado. Su trabajo no solo se limita a lo social, sino que también abarca lo político, como se evidencia en su papel activo en las campañas electorales de familiares que han buscado cargos públicos.

El reconocimiento de la importancia de la colaboración entre los sectores empresarial, social y político es una de las perspectivas que Villalobos trae a la mesa. Su entendimiento de que Morena necesita más que solo programas sociales para triunfar, destaca la necesidad de una conexión más profunda con los empresarios y la clase media, un enlace que él está dispuesto a ser.

Aunque el puesto específico que podría buscar en las próximas elecciones no está definido aún, la determinación del partido será crucial en este aspecto. Sin embargo, la confianza de Villalobos resuena en su declaración: “donde me pongan, gano”. Una afirmación que refleja no solo su ambición, sino también la confianza en la base de apoyo que ha cultivado a lo largo de los años.

Adicionalmente, Villalobos lleva la representación de la administración municipal morenista de Ciudad Juárez ante el gobierno estatal, liderado por María Eugenia Campos Galván. Este papel destaca una colaboración intergubernamental que puede jugar un papel fundamental en su camino hacia un cargo electivo en 2024.

Con las elecciones en el horizonte, la trayectoria de Luis Villalobos Máynez será algo a seguir de cerca, tanto por los miembros de Morena como por los ciudadanos interesados en el futuro político de la región.