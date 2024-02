Advierte Gobierno Municipal de Delicias sobre intentos de estafa telefónica a contribuyentes en trámites de Asentamientos Humanos

Publicidad - LB2 -

Alerta en Delicias por intentos de estafas telefónicas a contribuyentes en trámites de traspaso y/o titulación en Asentamientos Humanos.

Delicias, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Delicias ha emitido una alerta a la ciudadanía sobre una serie de intentos de estafas telefónicas a contribuyentes que han iniciado trámites de traspaso y/o titulación en el departamento de Asentamientos Humanos. Según informes del gobierno, al menos 10 personas han reportado haber recibido llamadas fraudulentas con diversas modalidades de engaño.

Algunos de los casos reportados incluyen llamadas en las que se les informa a las víctimas que su “escritura” les llegará por paquetería, proporcionándoles un supuesto número de guía. También se les asegura que sus trámites ya están listos en una notaría, indicando que la llamada proviene de parte de la misma. Además, hay casos en los que los estafadores informan que están llamando desde el lugar donde se está realizando el trámite de su casa. Incluso, se ha reportado que algunas personas han sido solicitadas a realizar pagos en establecimientos Oxxo.

Ante esta problemática, el coordinador de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medioambiente, Jorge Ramírez, ha aclarado que el trámite de traspaso y/o titulación es exclusivamente presencial y se realiza en las instalaciones del departamento. Además, ha enfatizado en que las llamadas a los contribuyentes se realizan únicamente desde el teléfono oficial de presidencia municipal de Delicias, no desde números particulares.

Asimismo, Ramírez ha señalado que no se envía ni se recibe documentación a través de mensajería o paquetería, y que no existe ningún convenio de colaboración con notarías para la realización de trámites. También ha aclarado que no se solicitan pagos en línea o en establecimientos Oxxo como parte del proceso.

Ante esta situación, el gobierno municipal ha recomendado a la ciudadanía mantenerse alerta y en caso de recibir llamadas sospechosas, verificar la información directamente en el Departamento de Asentamientos Humanos o en la Presidencia Municipal de Delicias. Además, han instado a denunciar cualquier intento de estafa a las autoridades competentes.

Es importante que la ciudadanía esté informada y alerta ante estos intentos de estafa, ya que pueden resultar en la pérdida de dinero y documentos importantes. El gobierno municipal de Delicias ha reiterado su compromiso de brindar un servicio transparente y seguro a los contribuyentes, por lo que han pedido a la población que confíe únicamente en la información proporcionada por las autoridades oficiales.

Por último, se ha recordado a la ciudadanía que la prevención y la denuncia son fundamentales para evitar este tipo de situaciones y protegerse a sí mismos y a su patrimonio. Si sospechas de alguna llamada fraudulenta, no dudes en reportarla inmediatamente a las autoridades correspondientes. Juntos podemos combatir estas prácticas ilegales y mantener la integridad de nuestra comunidad.

