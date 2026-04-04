Definirá PAN método de selección de candidatos rumbo a 2027 en Chihuahua

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Dirigencia nacional analizará propuesta que incluye foros y encuestas en el estado

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Partido Acción Nacional (PAN) definirá en las próximas semanas el método de selección de sus candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, durante la visita que realizará a Chihuahua su dirigente nacional, Jorge Romero.

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que aún no existe un mecanismo definitivo ni claridad sobre requisitos clave, como tiempos o la necesidad de solicitar licencias para aspirantes, por lo que será la dirigencia nacional la que establezca los lineamientos.

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“Aún no hay métodos de selección definidos, ni claridad sobre requisitos”

Actualmente, existe una propuesta elaborada por aspirantes del partido, la cual contempla un proceso en tres etapas, incluyendo la realización de foros temáticos en distintas cabeceras distritales del estado.

Entre las ciudades consideradas para estos ejercicios se encuentran Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se busca generar espacios de diálogo y posicionamiento de perfiles.

“Se contempla la realización de foros temáticos en cabeceras distritales”

El planteamiento también incluye la aplicación de encuestas y la posibilidad de abrir una etapa de selección a la ciudadanía, aunque estas medidas aún no han sido avaladas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Bonilla subrayó que será durante la visita de Jorge Romero cuando se definan los criterios finales, en un contexto donde el PAN busca estructurar su estrategia electoral con anticipación.

El alcalde destacó la necesidad de que el proceso interno del partido se conduzca con apertura y pluralidad, a fin de ofrecer opciones competitivas de cara a la contienda electoral de 2027.

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