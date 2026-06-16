Cuestiona Morena a Maru Campos por críticas al Gobierno Federal y seguridad en Chihuahua

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Brighite Granados afirmó que el PAN carece de autoridad moral para señalar a la administración de Claudia Sheinbaum por la estrategia de seguridad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados, respondió a las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien calificó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como un “gobierno de la muerte”, y sostuvo que el Partido Acción Nacional carece de autoridad moral para emitir ese tipo de señalamientos.

La dirigente estatal argumentó que el PAN mantiene una relación política con la administración del expresidente Felipe Calderón y recordó la condena dictada en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por vínculos con el narcotráfico.

“Quien milita en el partido vinculado a Genaro García Luna no tiene autoridad moral para emitir ese tipo de señalamientos”, expresó.

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Granados señaló que la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Calderón dejó una profunda crisis de violencia en el país, por lo que consideró contradictorio que dirigentes panistas cuestionen las políticas de seguridad impulsadas actualmente por el Gobierno Federal.

La dirigente morenista sostuvo además que Chihuahua enfrenta problemas persistentes de inseguridad, endeudamiento y rezagos en distintos sectores, por lo que consideró que la administración estatal debería concentrarse en atender esas problemáticas en lugar de mantener confrontaciones políticas con la Federación.

“¿Con qué autoridad se habla de vida desde un gobierno donde la violencia sigue lastimando a la población?”, cuestionó.

Brighite Granados destacó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una estrategia enfocada en la reducción de la violencia, el fortalecimiento de programas sociales, el incremento salarial, el acceso a servicios de salud y la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, citó datos del Gobierno Federal que indican una disminución de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 47.3 casos diarios, además de señalar que mayo de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios de los últimos 12 años.

La dirigente concluyó que Morena continuará enfocando sus esfuerzos en el trabajo territorial y en la promoción de las políticas de la Cuarta Transformación, al considerar que cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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