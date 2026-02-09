Cuestion Jorge Soto desempeño municipal y contrasta competitividad entre Juárez y Chihuahua capital

Publicidad - LB2 -

El diputado panista atribuye rezagos locales a decisiones de gobiernos municipales recientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y vocero del PAN en Chihuahua, Jorge Soto, afirmó que el rezago que enfrenta Ciudad Juárez en materia de competitividad no obedece a la falta de recursos ni a factores federales o estatales, sino a una cadena de malos gobiernos municipales, principalmente los encabezados por Morena, en contraste con los resultados obtenidos por administraciones panistas en la capital del estado.

El legislador sostuvo que Juárez y Chihuahua capital comparten el mismo contexto federal y estatal, por lo que, a su juicio, la diferencia de resultados se explica por la gestión municipal. Señaló que, mientras la capital ha mostrado avances sostenidos, Juárez permanece rezagada pese a su condición estratégica como ciudad fronteriza.

De acuerdo con Soto, indicadores de competitividad del IMCO reflejan este contraste, al ubicar a Chihuahua capital entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, mientras que Ciudad Juárez se mantiene entre las posiciones 15 y 20, a pesar de contar con mayor presupuesto per cápita.

El vocero panista agregó que, durante la actual administración estatal, Juárez ha recibido una mayor inversión pública en comparación con la capital, sin que ello se traduzca —dijo— en un crecimiento acorde a su potencial económico y geográfico.

“El denominador común es el mismo; lo que cambia son los gobiernos municipales, y ahí está la diferencia de resultados”, expresó.

Soto atribuyó el desempeño de Chihuahua capital a un modelo de gobierno basado en disciplina financiera, planeación y ejecución de obra pública con visión de largo plazo, y destacó la continuidad administrativa como un factor clave en los resultados obtenidos por gobiernos del PAN.

“No es un tema ideológico, es un tema de resultados”, sostuvo.

Finalmente, el diputado aseguró que Acción Nacional cuenta con la capacidad para gobernar ciudades complejas, y reiteró que el contraste entre ambas ciudades evidencia el impacto de la gestión municipal en los indicadores de desarrollo y competitividad.

