Criminal obligar a chihuahuenses a aplicarse la vacuna cubana:Francisco Sánchez

Ante el comienzo de la aplicación en unidades médicas.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, calificó como un acto criminal la aplicación de la vacuna cubana Abdala que comenzará a aplicarse en los centros de salud de la frontera.

“Una vacuna que no cuenta con aprobación de la Organización Mundial de la Salud, que no ha demostrado eficacia, que no se ha probado contra las subvariantes del Covid. Esto es experimentar con la salud de los juarenses, arriesgar su vida solo para financiar a la dictadura cubana”, puntualizó.

El legislador chihuahuense señaló que el gobierno federal decidió comprar 9 millones de dosis de la vacuna cubana aun cuando ya se tiene la disponibilidad de vacunas que sí cumplen con los estándares y los indicadores internacionales de seguridad y eficacia.

No obstante, informó, será la vacuna cubana la única que se encuentre en los centros de salud para aplicación a la población.

Francisco Sánchez indicó que esta es una decisión que no tiene ningún sustento científico, sino que se trata de otro capricho del gobierno para financiar a la dictadura cubana de Miguel Díaz Canel, sin embargo, señaló que este interés político representa sacrificar la salud de las familias chihuahuenses.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. - Publicidad - HP1 Síguenos en nuestras redes sociales.